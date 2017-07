Bologna - UFFICIALE: Donadoni e il suo staff rinnovano fino al 2019

Roberto Donadoni. Fonte: https://www.bolognafc.it

La scorsa stagione è stata particolarmente tribolata, con una partenza ottima, scemata però con il passare delle partite, tanto che il Bologna ha rischiato di finire coinvolto nella lotta per non retrocedere. In tutto questo ha rischiato di fare la fine peggiore Donadoni, con più di qualche voce di un possibile esonero, nonostante sia stato autore di un'autentica rinascita della squadra due stagioni fa e di un ottimo lavoro nel girone d'andata. Alla fine si è capito che il problema non era lui e Saputo ha deciso non solo di lasciarlo al suo posto, ma anche di iniziare a discutere il rinnovo di contratto, arrivato nella giornata di oggi. L'ex tecnico del Parma firma fino al 2019, con il compito di portare avanti il progetto Bologna, con la proprietà americana che vuole ulteriormente migliorare la rosa a disposizione dell'allenatore perchè, a lungo termine, il sogno di finire nella parte sinistra della classifica resta.

A Sky Sport il DS Bigon aveva anticipato, in una lunga intervista, come il rinnovo di Donadoni fosse cosa fatta. Non solo, ha rilasciato anche diverse dichiarazioni sul mercato del Bologna, che sta per perdere Donsah (passaggio al Torino ormai solo da definire) e che quindi deve iniziare a incamerare qualche innesto, per non far ritornare le difficoltà dell'anno scorso: "Ci attendiamo un po’ da tutti un passo in avanti, sopratutto dai giovani che sono arrivati nella passata stagione. Penso a Nagy, catapultato in Serie A dopo appena un anno in prima squadra in Ungheria, ma anche ad altri. Da Krejci, che lo scorso anno ha comunque fornito 9 assist, passando per Verdi, Di Francesco e Masina. Destro? Arriverà vicino ai 20 gol". Per quanto riguarda il mercato e la cessione Donsah: "A giorni annunceremo ufficialmente gli arrivi di Cesar Falletti e Felipe Avenatti. Per Donsah stiamo discutendo su valori assolutamente prossimi al valore del calciatore e se troveremo un’intesa che accontenterà tutti la trattativa col Torino si chiuderà. Per noi però si tratta di un giocatore importante, quindi se Cairo non lo valuterà quello che vale, potrebbe anche rimanere".

Bigon parla anche di Saputo: "È un imprenditore di altissimo livello che progetta tutto nei minimi dettagli, dal budget al progetto. Ha obiettivi molto alti e vuole raggiungerli investendo non solo sul campo, ma anche sulle infrastrutture. Dal centro sportivo appena acquistato e ristrutturato allo stadio, e sulla crescita del settore giovanile. Step by step come dicono oltreoceano. È una persona straordinaria come il resto della sua famiglia, gente che ha fondato il proprio successo sul capitale umano". Orsolini è un profilo che piace: "È un ragazzo molto interessante, ne abbiamo parlato in diverse occasioni con la Juventus, vedremo. Noi davanti siamo ben messi e ora dobbiamo concentrarci maggiormente sulle uscite. Una volta formalizzate questa penseremo a eventuali nuovi innesti".

Questo il comunicato del Bologna Football Club 1909: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere prolungato il contratto di Roberto Donadoni e del suo staff fino al 30 giugno 2019."