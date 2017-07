Bologna, linea giovane: piacciono Orsolini ed José Mauri. Sempre viva l'ipotesi Rincon

José Mauri con la maglia del Milan. Giocherà nel Bologna la prossima stagione? | pianetamilan.it

Il Bologna, dopo l'annuncio del rinnovo di Roberto Donadoni fino al 2019, può adesso fare le sue mosse nel calciomercato estivo per garantire al tecnico nella prossima stagione una squadra di livello per provare a raggiungere la parte sinistra della classifica. Già sono arrivati Falletti ed Avenatti: adesso, i tifosi si aspettano qualcosa in più dalla proprietà americana.

In mediana la cessione di Donsah al Torino è ormai cosa fatta (nonostante il 21enne sia regolarmente in ritiro) e perciò si stanno iniziando a sondare diverse opzioni. Il nome in cima alla lista dei possibili sostituti del ghanese si era piazzato già diversi giorni fa Tomàs Rincon. L'ex Genoa è uno dei tanti esuberi bianconeri in mezzo al campo e sarebbe rinforzo gradito all'allenatore perchè in grado di garantire quantità in mezzo al campo: tuttavia, la richiesta che arriva dai campioni d'Italia è non inferiore agli 8 milioni di euro, una somma importante e che ha un po' spaventato gli emiliani, che già non gradivano l'idea di dover entrare in competizione con Atalanta e Fiorentina per provare ad acquistare il venezuelano.

Nelle ultime ore quindi si sono rialzate le quotazioni di José Mauri, già allenato da Donadoni ai tempi del Parma nel 2015, quando l'italiano era un interessantissimo 19enne. Nelle due stagioni seguenti, ha raccolto soltanto 25 presenze in tutte le competizioni fra Milan - la squadra che ne detiene ancora il cartellino - ed Empoli. Insomma i rossoneri stanno anche valutando la possibilità di cedere a titolo definitivo (magari però con una clausola di riacquisto) il classe 1996, per cui i rossoblù hanno semplicemente sondato il terreno senza presentare alcuna proposta ufficiale, almeno per adesso. Si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore: si dice che la valutazione del Diavolo per questo calciatore sia intorno ai 10 milioni di euro.

Nel frattempo continuano i contatti, sempre con la Juventus, per cercare di ottenere il richiestissimo prestito di Riccardo Orsolini. Il talentuoso ex Ascoli ha incantato all'Europeo Under-20 ed è voluto da mezza Serie A, ma nonostante ciò la Signora lo porterà con sè in ritiro e lascerà scegliere al tecnico Massimiliano Allegri se vale la pena di tenerlo in rosa già da quest'anno o meno. In tutto questo, i romagnoli stanno spingendo tanto per cercare quantomeno di avere una sorta di priorità sul prestito nei prossimi mesi, e sembrano molto vicini ad ottenerla. In ogni caso, non si andrà oltre il prestito secco.