Bologna, tris al Sudtirol: ottima performance di Verdi, bene anche Falco

Bologna FC 1909

Il Bologna di Roberto Donadoni continua a prepararsi in vista degli impegni ufficiali (il primo il 12 agosto in Coppa Italia). Test amichevole andato a buon fine contro il Sudtirol, compagine di Lega Pro domata con un rotondo 3-0. I gol sarebbero potuti essere di più se davanti Petkovic avesse dimostrato la cattiveria e l'essenzialità che fatica a trovare. Magari sarebbero arrivati anche da parte di Mattia Destro, assente per precauzione. Verdi e Di Francesco, invece, sono stati promossi a pieni voti: l'ex Milan ispira, giocando a tutto campo e trovando due assist. Il primo è per Masina, che di testa, su calcio d'angolo, insacca il vantaggio, il secondo per Di Francesco, che partendo da sinistra taglia verso il centro, ricevendo un lancio millimetrico del compagno. A trovare il 3-0, nella ripresa, è Falco, tra i più in forma di questo ritiro, nonostante la possibile e immeritata partenza visto l'ottimo campionato da protagonista a Benevento. Il problema dei rossoblu è sempre lo stesso: non scarseggiano di qualità con fantasisti del calibro di Verdi, Di Francesco, Krejci e Falletti, ma nel calcio è di vitale importanza fare goal. E' questo l'aspetto sulla quale Donadoni dovrà lavorare, magari escogitando un modulo che esalti le caratteristiche dei centravanti o chiedendo aiuto sul mercato. Il tecnico adotta un 4-3-3, ma a quanto pare sta cercando di definire gli ultimi dettagli prima di lanciare un 4-2-3-1 all'insegna della propositività.

MARCATORI: 7′ p.t. Masina, 40′ p.t. Di Francesco, 17' s.t. Falco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa, (dal 46′ Santurro) Torosidis (dal 60′ Mbaye), Gastaldello (dal 60′ Maietta), Helander (dal 60′ De Maio), Masina (dal 46′ Mounier); Taider (dal 60′ Donsah), Nagy (dal 60′ Crisetig); Verdi (dal 60′ Krejci), Falletti (dal 60′ Poli), Di Francesco (dal 46′ Falco); Petkovic (dal 60′ Okwonkwo). A disposizione: Ravaglia, Brignani, Pulgar, Valencia. All. Donadoni.

SUDTIROL (3-5-2): Offredi, Oneto, Vinetot, Baldan; Tait, Smith, Bertoni, Cia, Zanchi; Costantino, Lupoli. Entrati nel secondo tempo: Tononi, Heatley, Broh, Salvaterra, Forti, Dallago, Sgarbi. All. Zanetti.