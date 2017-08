Bologna: si riaccende l'interesse per Palacio, l'obiettivo è sfoltire la rosa

Source photo: corrieredellosport.it

Giancarlo Gonzalez ha voglia di fare bene, convincendo Roberto Donadoni a scommettere su di lui. Lasciando una bella intervista a SkySport, il nuovo difensore del Bologna ha sottolineato il bel clima che si è subito instaurato con i nuovi compagni di squadra: "Con l'aiuto della squadra mi sono inserito bene, sono felice. Sto conoscendo i miei nuovi compagni. Per me c'è tanta qualità, spero di dare una mano. Ieri ho dato il massimo, piano piano arriverò al mio livello. Difesa a 3 o 4? Mi piacciono entrambi i sistemi, deciderà il mister, io voglio solo aiutare. Ho firmato un contratto triennale - conclude - sono felice e ringrazio il club".

Sul mercato, invece, si riaccende la pista-Palacio, attaccante argentino svincolatosi dall'Inter. Dopo le esperienze con la casacche di Genoa ed Inter, appunto, l'argentino non vorrebbe lasciare l'Italia e starebbe sondando la pista bolognese. Perfetto per l'attacco a tre, o per un modulo a trazione interiore, il trentacinquenne potrebbe anche fare la spalla di Mattia Destro, apportando esperienza e voglia di rimettersi ancora in gioco. Con Palacio, l'attacco del Bologna si completerebbe, confermandosi come un giusto mix di esperienza e di talento. Riferendosi a Destro come punta di diamante, i felsinei potrebbero seriamente togliersi delle soddisfazioni, se i suoi gioiellini offensivi confermassero quanto visto nella scorsa stagione.

Prima di puntellare ulteriormente l'organico, i rossoblu dovranno comunque sfoltire la rosa, alleggerendo il monte ingaggi e consentendo al tecnico di operare con un numero meno esiguo di atleti. Il primo a partire sarà molto probabilmente Donsah, giocatore chiave ma che ha da tempo manifestato la sua voglia di andarsene, destinazione Torino. Intervistato da Sky Sport, il ds Bigon ha proprio chiarito la situazione riguardante il calciatore: "Donsah-Torino? In questo momento è un calciatore del Bologna. E' vero che ha molte attenzioni sul mercato, vedremo da qui alla fine dell'estate cosa succederà" conclude.