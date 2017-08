Bologna, per l'attacco c'è Rodrigo Palacio | www.fcinter1908.it

Dopo un precampionato non esaltante, culminato con il netto 3-0 subito in casa dal Cittadella che è valso l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Bologna piazza un colpo importante sul mercato. Si tratta di Rodrigo Palacio: El Trenza ha sciolto gli ultimi dubbi ed ha deciso di accettare la proposta dei felsinei di un contratto annuale con opzione per il rinnovo di una ulteriore stagione. Il tecnico Roberto Donadoni è stato dunque accontentato, visto che l’argentino classe ‘82 – rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter - era una sua esplicita richiesta. L’ex Boca Juniors arriverà a Casteldebole domani mattina, per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco il nuovo accordo; potrà già essere a disposizione dell’allenatore per la prima giornata contro il Torino, nella quale potrebbe scendere in campo per uno scampolo di partita.

Donadoni ha scelto di percorrere la strada del 4-2-3-1 e Palacio rappresenta una valida alternativa a Mattia Destro, in un reparto che ha visto l’infortunio del nuovo arrivato Felipe Avenatti – e quindi non ancora tesserato. Le amichevoli preseason e la batosta subita in Coppa Italia con il Cittadella hanno fatto suonare l’allarme in casa Bologna, che però si ritrova con il mercato bloccato: dopo l’ufficializzazione di Cesar Falletti il 19 luglio scorso, i rossoblu non sono più riusciti a concludere nessuna operazione in entrata e diversi elementi in procinto di lasciare la squadra restano nel limbo, in una situazione che frena notevolmente la crescita. Il reparto che ha destato più preoccupazioni è il centrocampo, il quale non fornisce il giusto equilibrio con un modulo così offensivo: Blerim Dzemaili, tornato a Montreal, non è stato sostituito a dovere e la sua mancanza si sente terribilmente, visto che Nagy e Taider per ora non sembrano in grado di reggere il confronto; anche la difesa si è vista in affanno, con i due acquisti De Maio e Gonzalez fuori condizione e spesso distratti.

Nelle prossime ore arriveranno in città il presidente Joey Saputo e l’amministratore delegato Claudio Fenucci: i tifosi attendono con ansia una accelerata in vista delle ultime due settimane di mercato.