Bologna-Torino: Donadoni per confermarsi, Miha rischia i nuovi

Il Bologna di Donadoni ospita il Torino di Sinisa Mihajlovic nella prima giornata del campionato di Serie A TIM 2017-2018. Le squadre, reduci da una positiva stagione in A l'anno scorso, vogliono ripartire al meglio conquistando immediatamente i primi punti in classifica. Nel Bologna subito convocato il nuovo acquisto Palacio, i granata devono invece fare a meno di Lyanco e Baselli, non convocati per annunciati problemi fisici. Fra i rossoblù da segnalare la convocazione per Donsah, al centro della trattativa proprio fra le due società. Tante le voci di mercato che comprendono i due club, in particolare nelle ultime ore sembrerebbe essere vicino all'addio Adam Masina, accostato al Siviglia con gli spagnoli che sembrerebbero aver offerto una cifra intorno ai 7 milioni di euro per aggiudicarsi il talentuoso difensore. Sponda Toro invece, sempre vivo l'interesse per M'Baye Niang del Milan, ma servirà uno sforzo economico di Urbano Cairo per vedere il francese approdare a Torino.

Le probabili formazioni

Donadoni conferma il 4-3-3 che tante gioie ha portato nella scorsa stagione. Fra i pali, ovviamente, confermato Antonio Mirante, alla 55ma presenza in A col Bologna. In difesa riecco Torosidis a destra, in mezzo De Maio e Gonzalez mentre a sinistra gioca Masina. Centrocampo formato da Taider in mezzo e Poli a destra, dubbi riguardo la mezz'ala sinistra che dovrebbe però essere Pulgar. Davanti niente esordio dal primo minuto per Palacio, giocheranno infatti Simone Verdi e Di Francesco a supporto del bomber Mattia Destro.

Mihajlovic propone tanti volti nuovi fra i suoi, a cominciare dal nuovo portiere, Salvatore Sirigu, al rientro in A dopo anni di esilio in Liga e Ligue 1. In difesa Zappacosta e Barreca confermatissimi sulle fasce, in mezzo giocherà Moretti al fianco di N'Koulou, arrivato dal Marsiglia quest'estate. Centrocampo a due con Obi al fianco di Rincon, linea di tre mezze punte formata da Ljajic, Iago Falque e dalla scommessa Berenguer a sinistra. Davanti, ovviamente, giocherà il Gallo Belotti.

Bologna

Torino