Genoa-Bologna 0-1, le sensazioni di Donadoni e Juric nel post-gara

Fonte immagine: Twitter @BolognaFC1909en

Palacio mette le ali al Bologna, che nell'anticipo della settima giornata di Serie A espugna Marassi, inguaiando il Genoa e Ivan Juric. Proprio il tecnico dei liguri ha commentato nel post la sconfitta ai microfoni di Sky Sport, spiegando anche la scottante situazione che vede i suoi fermi a due punti in classifica. "Io sono stra soddisfatto della prestazione, sono contento e orgoglioso dei ragazzi, abbiamo creato tantissimo nel secondo tempo e oggi ho veramente poco da dire a loro. E' girata così, ho visto che la squadra sta bene e si esprime bene, lotta e ha lo spirito giusto, oggi come a San Siro. Dobbiamo ripartire da questo. Vado a casa dispiaciuto per i ragazzi, meritavamo molto di più. Mirante ha fatto cose allucinanti", ha affermato l'allenatore croato parlando della partita.

Sul momento e sul rischio esonero, Juric non si è però mostrato sfiduciato o deluso: "Se il presidente pensa che la squadra non è viva e non può crescere, allora prenda la sua decisione. Questa squadra mi segue, sta andando bene, crea gioco e ha grandi idee. Si vede che ci siamo, e alla grande. Questa è la mia idea, poi il presidente avrà la sua".

Situazione tesa in casa Genoa, più felice in casa felsinea. Solo sorrisi invece per Roberto Donadoni. I suoi mettono in fila il terzo risultato utile consecutivo e salgono a quota undici punti: "I ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto e son stati premiati. Abbiamo anche sofferto nel finale, quando il Genoa ha cercato di recuperare. Dobbiamo crescere nella capacità di finalizzare, manchiamo ancora un po' di convinzione. La disponibilità di tutti è stata fondamentale e non possiamo non ragionare in questi termini. Il Genoa mira molto alla marcatura individuale, era importante muoversi con continuità".

Decide Palacio, ma il tecnico bergamasco parla anche della gara di Verdi, fresco di convocazione in Nazionale: "Simone ha fatto una partita da giocatore vero, siamo magari abituati a vederlo a sprazzi, stasera ha invece fatto un'interpretazione di grande continuità e duttilità, diventa imprescindibile e non solo per il Bologna".

Commento a caldo per il match winner Rodrigo Palacio, decisivo con il più classico del gol degli ex. Così l'argentino ha parlato della gara e del momento del suo Bologna: "Il gol arriva in un momento difficile nostro, il Genoa ha avuto tante occasioni per pareggiare. Abbiamo fatte una grande gara su un campo difficile, dove in pochi possono vincere. Stiamo giocando bene e stiamo facendo grandi partite, dobbiamo continuare così e pensare alla prossima".