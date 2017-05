Google Plus

Cagliari-Capozucca, le ragioni dell'addio: su Rossi e Rastelli...

Stefano Capozucca lascia il Cagliari. Al termine di una lunga chiacchierata con il presidente Giulini, i due hanno preferito stringersi la mano e dirsi addio dopo due stagioni dove l’ormai ex ds del Cagliari ha centrato gli obiettivi richiesti: prima la vittoria del campionato di B, poi la comoda ma “non brillante” salvezza in A.

Le ragioni del divorzio – Differenze di vedute su come affrontare la prossima sessione di mercato, divergenze con alcuni vertici societari, non ultimo le diverse posizioni (fin dalla scorsa stagione) circa la guida tecnica.

Il futuro – Giovanni Rossi, attualmente direttore sportivo del Sassuolo, è in pole per diventare il nuovo uomo mercato del Cagliari. Radiomercato racconta di un biennale pronto per essere firmato. Fu accostato al Cagliari già dal mese di marzo.

Massimo Rastelli – Nei prossimi giorni, si conoscerà il futuro del tecnico di Torre del Greco. La riconferma con prolungamento del contratto fino al 2020 sembrava cosa ormai fatta. L'ultima pesante imbarcata rimediata contro il Sassuolo ha però di fatto riaperto la questione per ammissione dello stesso mister.

Dove si guarda - Non da oggi, il Cagliari segue con attenzione l'ex rossoblù Christian Bucchi, attualmente alla guida del Perugia. Ore di riflessione in casa Cagliari, ed un futuro sia in panchina che alla direzione sportiva ancora tutto da scrivere.