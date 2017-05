Mondiali Under 20, Barella KO: frattura al metacarpo della mano destra

Brutto infortunio alla mano per Nicolò Barella durante la gara tra Italia e Sud Africa valida per i Mondiali Under 20. Mentre cadeva a seguito di uno scontro di gioco nella zona centrale del campo, la mano ed il polso hanno subito una brutta e innaturale torsione.

Visibilmente dolorante e sofferente, Barella ha lasciato il campo: diagnosi pesante, frattura al metacarpo della mano destra.

Articolo di Davide Zedda