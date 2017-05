Borriello: "Da solo a salutare i nostri tifosi"

"È brutto perdere ed è brutto perdere prendendo sei gol. I tifosi fanno tanti chilometri per sostenerci. E noi, non lo dimentichiamo, abbiamo comunque fatto un bellissimo campionato, siamo salvi, non dobbiamo vedere tutto nero.

A me faceva piacere regalare la maglia ai tifosi, me lo chiedono in tanti modi. Speravo che anche i miei compagni lo facessero, magari lo faranno domenica dopo la gara col Milan. I tifosi fanno tanti chilometri per sostenerci." . Così Marco Borriello ai microfoni de L'Unione Sarda al termine della gara di Reggio Emilia persa contro il Sassuolo per 6-2..

Il futuro del bomber

"È stata una bella stagione e vorrei confermarmi su questi livelli anche il prossimo anno. E poi io non mi sono ancora arreso per la Nazionale".