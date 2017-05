Addio al Sant'Elia, che festa! Ranieri sulla panchina del Casteddu

Sant'Elia addio: la partita di domenica 28 tra Cagliari e Milan sarà l'ultima gara ufficiale prima dello smontaggio delle tribune destinate all'impianto provvisorio nel parcheggio dei distinti. Per salutare la "casa" del Cagliari negli ultimi 47 anni, il club rossoblù ha organizzato "The last match, l'ultima partita".

Tra gli ospiti Claudio Ranieri, ex allenatore del Leicester e del Cagliari del salto dalla C alla A. L'appuntamento è fissato per il primo giugno alle 20.30.

In campo si affronteranno il Casteddu, formazione composta interamente da ex giocatori rossoblù, e il Sant'Elia Friends, una rappresentativa di calciatori che hanno calcato il prato dello stadio da avversari.

Hanno assicurato la loro presenza Diego Lopez, Daniele Conti, Jeda, Roberto Muzzi, Paolo Bianco, Matteo Villa, Luca Toni, Domenico Criscito, Sergio Pellissier, Simone Barone. In panchina, oltre a Ranieri, Mario Beretta. Nell'intervallo, saranno premiati gli ex rossoblù che non potranno far parte della squadra Casteddu.