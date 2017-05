Cagliari-Rastelli, giorni decisivi: con Capozucca via i big?

Massimo Rastelli in discussione, Bucchi di forte interesse. Ve ne abbiamo parlato gli scorsi giorni. Il divorzio con Capozucca potrebbe aprire degli scenari inediti e “rivoluzionari” che Tommaso Giulini, e stesso Rossi (manca solo l’ufficialità a sancire il suo arrivo in Sardegna), stanno analizzando con grande attenzione.

Nodo panchina – Entro la settimana o al massimo nei giorni successivi alla gara contro il Milan, Rastelli andrà a colloquio con il presidente Giulini. Lì si deciderà se andare avanti insieme oppure salutarsi. Decisivo il parere del nuovo ds rossoblù. Su questo fronte, ore di riflessione.

Bucchi - Saltasse Rastelli, Bucchi (come già raccontatovi) sarebbe in pole per la sostituzione del tecnico di Torre del Greco. L'ex rossoblù è di gradimento del Presidente, e non da oggi è sotto osservazione bensì almeno dal mese di marzo. Circolano anche i nomi di Baroni e Oddo; al momento nessun riscontro. Tuttavia, occhio alle sorprese.

Gli uomini di Capozucca – Non un semplice ds, il Cagliari perde un uomo mercato (e “spogliatoio") determinante (tra gli altri) per gli arrivi di Alves, Isla, Tachtsidis e soprattutto Borriello. La loro permanenza in rossoblù non è più da dare per scontata.

Passetti Direttore Generale – L’attuale Direttore Commerciale e Marketing potrebbe diventare il nuovo Dg.