Cagliari, Rastelli vicino al rinnovo. Ed intanto, si muove il mercato in uscita

Massimo Rastelli vicino alla conferma sulla panchina del Cagliari

Archiviato il campionato con un bell'undicesimo posto finale, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 19 sconfitte, il Cagliari ha già iniziato a guardarsi intorno, ed a lavorare per il prossimo anno. Secondo quanto riportato dal portale Ansa, il tecnico Massimo Rastelli sarebbe ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con la società sarda. L'ex tecnico dell'Avellino avrà un colloquio decisivo con Tommaso Giulini nella giornata di mercoledì. La fumata, avrà il colore bianco candido. Intanto il nuovo direttore sportivo rossoblù, Giovanni Rossi, incontrerà sia Rastelli che il presidente isolano per iniziare a fare il punto della situazione in merito alle scelte di mercato. In casa rossoblù il tempo è denaro.

Sembra già smuoversi qualcosa, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Infatti, voci che si infittiscono sempre più con il trascorrere delle ore, danno per partente il difensore centrale Bruno Alves. Dopo un anno, molto probabilmente, l'avventura sarda del portoghese è già giunta al capolinea. Il roccioso centrale portoghese sarebbe infatti propenso ad accettare la corte dei Rangers - compagine scozzese ritornata dopo il fallimento ai fasti d'un tempo - che nelle scorse settimane hanno contattato l'entourage del difensore lusitano per proporgli un contratto annuale a cifre impareggiabili per la società sarda. Alves, diventato un idolo in Sardegna grazie al suo carisma, e le affinate qualità da leader, ci starebbe pensando e l'Unione Sarda, in edicola quest'oggi, ha messo in risalto la possibilità che il portoghese lasci la Sardegna. Il numero 2 rossoblù, arrivato a Cagliari la scorsa estate, ha ancora un anno di contratto.

Altri due calciatori sono dati in partenza. Sul centrocampista Davide Di Gennaro è forte il pressing del neopromosso Venezia, in Serie B. Per lui, l'ambiziosa società lagunare ha pronto un triennale. Offerta non facile da rinunciare, e quindi il regista è pronto a pronunciare il fatidico sì e vestirsi di arancioneroverde. Anche il portiere Alessio Cragno, che rientrerà in prestito dal Benevento, non resterà in rossoblù. Il Napoli è pronto a portare alla corte di Maurizio Sarri il promettente portiere. In attesa di definire il futuro di Pepe Reina, destinato a partire, poichè in guerra aperta con la società azzurra, il Napoli ha stretto i contatti con l'agente del giocatore ed anche con il Cagliari, pronto a definire nell'arco di qualche giorno l'operazione.