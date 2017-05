UFFICIALE: Bruno Alves lascia Cagliari

La notizia era nell'aria, ed ora ha assunto i crismi dell'ufficialità. Bruno Alves non è più un calciatore del Cagliari. Il centrale difensivo portoghese, dopo un solo anno di militanza con la compagine rossoblù, lascia la Sardegna, per trasferirsi a Glasgow ed accasarsi ai Rangers, squadra scozzese che dopo il fallimento è ritornata ai fasti d'un tempo, e la prossima stagione prenderà parte ai preliminari di Europa League. Dunque, per Alves si prospetta una nuova, interessante avventura in una squadra dal progetto ambizioso.

Apprezzatissimo dal pubblico, ed uno dei leader della squadra che ha fatto benissimo in questo campionato, ha deciso di cambiare aria e tentare l'esperienza in Gran Bretagna. Un esempio in campo per tutti, anche per i più giovani. Il trentaseienne centrale difensivo ha collezionato 36 presenze, ed un gol, risultando essere un'arma importante per la compagine cagliaritana nel conquistare una tranquilla salvezza. Ora il nuovo direttore sportivo Giovanni Rossi, avrà il non facile compito di trovare un sostituto all'altezza del campione europeo, che lascerà senza ombra di dubbio un ricordo positivo ai tifosi cagliaritani. A darne notizia, un comunicato di un decina di righe apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del Cagliari:

"Dopo una stagione in rossoblù, Bruno Alves lascia il Cagliari per affrontare una nuova sfida professionale. Arrivato in Sardegna l’estate scorsa con il titolo di Campione d’Europa conquistato con la Nazionale portoghese, Alves si è messo subito con grande umiltà a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Alla squadra ha dato esperienza, fisicità e carisma, trasmettendo al gruppo agonismo e voglia di vincere. Un esempio per i giovani, in campo e fuori. 36 presenze e 1 gol, un contributo importante nel raggiungimento di una salvezza tranquilla.Il Club ringrazia Alves per quanto fatto al Cagliari e gli augura ora le più grandi soddisfazioni per il continuo della sua carriera. Boa sorte, Bruno! ".