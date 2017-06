Rastelli-Cagliari, frenata. Spunta l'ipotesi Leonardo

Dopo gli incontri delle scorse ore, rimane al momento ferma la situazione riguardante il futuro di Massimo Rastelli sulla panchina del Cagliari. Sembrava tutto fatto, e l'annuncio del rinnovo doveva arrivare ad inizio di questa settimana, ma qualcosa non è girato per il verso giusto. Nell'edizione dell'Unione Sarda, sono riportati alcuni frammenti di notizie, secondo i quali il tecnico nativo di Torre del Greco non pare essere d'accordo su alcuni aspetti contrattuali, e dunque non ha pronunciato ancora il fatidico sì. Ricordiamo che il contratto di Massimo Rastelli è in scadenza il 30 giugno 2017.

A causa infatti del mancato decimo posto in classifica, non è scattato il rinnovo automatico del tecnico campano sino a giugno 2018. Si continua a trattare, ma se fino a pochi giorni fa 'la stretta di mano' sembrava essere scontata, ad oggi sul futuro dell'allenatore ex Avellino si addensa qualche nube, piuttosto minacciosa. Si continuerà a trattare, nella fattispecie il tecnico chiede un rinnovo biennale, mentre la società sarda è più propensa a rinnovargli la fiducia per un solo anno. In questo scenario, prende corpo l'ipotesi, parecchio suggestiva, di Leonardo. Le complicanze nate con Rastelli avrebbero indotto la società del patron Tommaso Giulini a guardarsi intorno. Proprio con l'ex allenatore di Milan e Inter, la dirigenza sarda si sarebbe incontrata per sondare il terreno e capire se questa possibilità sia fattibile o meno.

Seppur non si conosca ancora il nome dell'allenatore che guiderà il Cagliari il prossimo anno, il mercato dei rossoblù è già in fermento. Salutato Bruno Alves, partito in direzione Glasgow, circolano già nomi del suo possibile sostituto. Quello accostato con più insistenza al club sardo è Edoardo Goldaniga, centrale del Palermo che non accetterà di giocare in cadetteria con i rosanero. Il suo agente, Giuseppe Riso, però, ha smentito una possibile trattativa tra le parti: "Non ho sentito nessuno, al momento Edoardo non è stato cercato da nessun club". Siamo certi che il mercato estivo del Cagliari entrerà nel vivo solo dopo che verrà ufficializzato il nome dell'allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2017/2018.