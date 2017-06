Cagliari: il mercato s'anima in difesa, fitti contatti con la Sampdoria

radiogoal24.it

La notizia è una di quelle capace di dividere i tifosi: da una parte i sognatori, dall'altra i cinici realisti. Una vera e propria bomba di mercato che, se mai fosse vera, meriterebbe solo applausi da parte delle altre squadre. Nelle ultime ore, infatti, pare abbia preso corpo, in casa Cagliari, la pazza idea Gonzalo Rodriguez, svincolatosi dalla Fiorentina proprio negli scorsi giorni. Esperto della nostra Serie A ed ancora uno dei più importanti interpreti difensivi, l'argentino ha comunque molto mercato, con l'Olympiakos pronto ad assicurarsene le prestazioni. Difficile, dunque, che la trattativa si concluda all'ombra del Sant'Elia, anche se sognare non costa nulla.

Dato per certo l'addio di Bruno Alves, dunque, è il difensore centrale il primo ruolo da coprire, con tante trattative in stallo: oltre a Rodriguez, importante è l'interesse rossoblu per Martin Caceres, deciso a tornare in Italia dopo l'esperienza con la Juventus. Non sicuro fisicamente, l'uruguayano potrebbe essere una soluzione estrema, che potrebbe però portare i suoi frutti. Più concreta, invece, l'idea-Regini, con l'esterno doriano che piace anche al Benevento di Vigorito. Il giocatore della Sampdoria potrebbe dunque ripartire da Cagliari, una piazza importante e decisa a tornare lentamente nei piani alti del nostro calcio.

Stringendo fitti contatti di mercato con la Sampdoria, il club sardo avrebbe bussato alle porte doriane per chiedere di Luca Cigarini, entrato nel mirino della Spal e deciso a ripartire dopo una parentesi genovese tutt'altro che felice. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l'esperto mediano è particolarmente benvoluto da Rastelli, che avrebbe pressato la società per averlo in rosa. Come contropartita, la Samp avrebbe inserito Murru nella trattativa, valutato circa dieci milioni di euro. Ciò che è certo, comunque, è che il Cagliari ha fretta di concludere, considerando soprattutto il fine prestito di Tachtsidis, tornato al Torino.