Cagliari: Barella e Murru in uscita, piacciono Andreolli e Cigarini

Source photo: corrieredellosport.it

Il Cagliari si conferma attivissimo sul mercato, cercando freneticamente di costruire la rosa che verrà. In ottica cessioni, c'è da registrare il forte interesse della Juventus per Barella, giovane classe '97 molto talentuoso e spesso utilizzato da Rastelli nella sua prima esperienza in Serie A. Messosi in luce due anni fa con il Como, Barella ha infatti disputato ben ventotto sfide nella massima competizione calcistica italiana, collezionando ben 1912 minuti, non poco. In attesa di movimenti da parte dei bianconeri, il club sardo sta definendo il trasferimento alla Sampdoria di Nicola Murru, terzino sinistro che ha fatto vedere ottime cose. Nonostante le richieste dei rossoblu, alla fine i club si sono incontrati a metà strada, raggiungendo un accordo intorno ai 6-7 milioni di euro.

Considerando il mercato in entrata, invece, continua l'interesse per Luca Cigarini, esperto mediano che andrebbe a sostituire Tachtsidis, tornato al Torino. Nonostante l'intesa con la Sampdoria, la trattativa continua a mantenersi nel limbico mare dell'incertezza, come confermato anche dall'agente dell'ex Atalanta, Giovanni Bia:"Ci penserà molto molto bene prima di lasciare la Sampdoria. Sa quanto è importante questa società, e per lui andare via sarebbe tra virgolette una sconfitta, perché ha giocato pochissimo e vorrebbe dimostrare a tutti i tifosi blucerchiati chi è veramente, non il giocatore che fa tre partite l’anno. Quindi non c’è ancora niente di definitivo, diciamo che il giocatore ha un po’ “il dente avvelenato” e non andrebbe via sereno da qui: Cigarini è stato benissimo quest’anno alla Samp, a prescindere dal fatto di aver giocato o meno. Lo avevano cercato Fiorentina e Sassuolo, quindi tanto “scarpone” non è e vorrebbe giocarsi le sue carte qua".

Per rinforzare il pacchetto difensivo del rettangolo di gioco, sondaggio per Marco Andreolli, in uscita dall'Inter e considerato anche dal Chievo Verona. Oltre al nerazzurro, i cagliaritani starebbero sondando anche Goldaniga, in uscita dal Palermo, ed Antei. L'obiettivo numero uno, comunque, resterebbe Andreolli, deciso a ripartire dopo una parentesi negativa nel capoluogo lombardo. Con il Benevento, infine, è duello di mercato per Migliore, pronto al salto di qualità dopo la positivissima esperienza con lo Spezia, in Serie B.