Cagliari, Miangue arriva a titolo definitivo: all'Inter 3,5 milioni

Senna Miangue, arriva a Cagliari a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione. Fonte foto: agentianonimi.com

Tutto fatto per il passaggio di Senna Miangue dall'Inter al Cagliari. Il promettente difensore belga, che già nella scorsa stagione era stato parcheggiato dai nerazzurri in Sardegna, è pronto a riabbracciare i colori rossoblu. Un'operazione lampo quella imbastita dalla società rossoblu e l'Inter, in questi giorni molto attiva sul mercato dei baby ed in uscita, tutto in attesa del fatidico primo luglio.

Ai nerazzurri, che evidentemente non hanno creduto sino in fondo in Miangue, andranno 3,5 milioni di euro. Una cifra importante con la quale il Cagliari si è assicurata un giovane dal futuro assicurato, capace di ritagliarsi un buon minutaggio già nella passata stagione. Terzino sinistro dotato di grande velocità ed importanti qualità in fase di spinta, Miangue ha dimostrato anche alcuni limiti difensivi che la tenera età - si tratta di un belga classe 1997 - gli potranno permettere di affinare a Cagliari. Sotto l'occhio vigile di Rastelli, Miangue è pronto per raccogliere il testimone di Nicola Murru, possibile partente con destinazione Sampdoria.

Proprio con lo sbloccarsi di questa operazione infatti, potrebbero aprirsi le porte di Murru alla Samp e Cigarini - quel regista che tanto desidera Rastelli - in Sardegna. Miangue infatti, ricopre lo stesso ruolo del classe 94', corteggiatissimo dal club di Ferrero, pronto a mettere sul piatto un'offerta quasi irrinunciabile che si aggira sui 7 milioni di euro.

Il puzzle potrebbe chiudersi con Cigarini, valutato non più di 3 milioni, che potrebbe rientrare proprio nell'operazione Murru alla Sampdoria. Intanto, nell'attesa di conoscere come andrà a finire questa doppia trattativa, il Cagliari si porta a casa Miangue, giovane centauro della prolifica scuola belga.