Ufficiale: Cigarini è un nuovo giocatore del Cagliari

cigarini nuovo innesto del cagliari (fonte cuoreblucerchiato.com)

Come anticipato nelle scorse ore, Cagliari e Sampdoria hanno perfezionato e ufficializzato lo scambio che porta Luca Cigarini in Sardegna e Nicola Murru a Genova. L'operazione prevede anche un conguaglio di 6-7 milioni a favore del Cagliari che saluta così il difensore che ha militato per 16 stagioni con i rossoblù:

"Il Cagliari Calcio annuncia il passaggio di Nicola Murru alla Sampdoria. Il difensore si trasferisce in blucerchiato a titolo definitivo. Prodotto del vivaio rossoblù, Murru ha esordito in Serie A con la maglia del Cagliari ad appena 17 anni. Nicola si è progressivamente affermato in prima squadra, dando sempre il suo importante contributo, come nella stagione del pronto rientro nella massima serie – sino a diventare un punto di riferimento per i compagni. Nel campionato appena concluso ha indossato per la prima volta la fascia da capitano (contro la Lazio all’Olimpico) stabilendo un record: a 21 anni e 10 mesi è diventato il più giovane capitano nella storia del Cagliari. In rossoblù ha collezionato 107 apparizioni di cui 70 in Serie A. In questi anni il laterale mancino ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili dall’U17 all’U21, totalizzando ben 35 presenze in azzurro. E senza lo sfortunato infortunio che lo ha bloccato proprio alla vigilia della partenza, avrebbe meritatamente partecipato alla spedizione degli azzurrini ai campionati europei Under 21 in Polonia.

Nel ringraziarlo per quanto fatto per il Cagliari e per il grande attaccamento dimostrato sempre per la squadra della sua Terra, il Club augura a Murru le migliori soddisfazioni per il proseguimento della sua carriera professionale.

Il nostro più grande in bocca al lupo, Ninni. Tiferemo sempre per te!".

Dopo pochi minuti il club sardo ha ufficializzato anche l'arrivo di Luca Cigarini: "Il Club è lieto di annunciare l’acquisto del calciatore Luca Cigarini. Il calciatore si trasferisce in Sardegna a titolo definitivo firmando un contratto sino al 2019. Cigarini, classe 1986, è cresciuto nelle giovanili del Parma. Dopo un anno in prestito alla Sambenedettese nel 2004, rientra alla casa madre, diventando presto un cardine della squadra. Atalanta, Napoli, Siviglia, ancora Atalanta e Sampdoria le altre tappe della sua carriera. Preciso nei passaggi e abile in fase di costruzione e interdizione, può vantare ben 275 partite in Serie A, impreziosite da 16 gol, ed esperienza in campo internazionale: 14 presenze e 2 reti nelle competizioni europee, ha giocato 35 gare con le maglie delle nazionali giovanili e Olimpica. Cigarini metterà ora a disposizione del Cagliari talento e qualità. A Luca un caloroso benvenuto nella grande famiglia rossoblù!"