Cagliari, rinnova Pisacane. Pressing su Andreolli e Mandragora

Cagliari, rinnova Pisacane. Seguiti Andreolli e Mandragora.

La notizia era nell'aria già da diverso tempo e adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Fabio Pisacane ha rinnovato il proprio contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2019 e dunque continuerà a difendere la casacca rossoblù nei prossimi anni. Questo il comunicato della Società apparso sul sito ufficiale:

"Il Cagliari Calcio e Fabio Pisacane ancora insieme per altri due anni: il giocatore ha firmato il rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2019. Fabio, arrivato nell’estate del 2015, ha vissuto da protagonista la magica stagione del ritorno in Serie A e quella della conferma nella massima serie. Il sogno di giocare finalmente ai massimi livelli dopo una lunga gavetta è stato coronato con il suo primo gol, nella gara contro il Milan: la degna conclusione di una favola a lieto fine per un grande professionista e una persona esemplare, dentro e fuori dal campo, che onorerà la maglia rossoblù per altre due stagioni. Forza Fabio!"

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Cagliari continua a monitorare la vicendo legata al centrale difensivo Marco Andreolli. La sua avventura all'Inter si è ormai conclusa in quanto il contratto che lo legava ai nerazzurri è scaduto il 30 giugno. L'interesse del Cagliari è forte, ed il direttore sportivo Rossi è al lavoro per cercare di convincerlo a raggiungere la Sardegna. Sull'alfiere c'è comunque concorrenza, in quanto anche il Genoa ed il Chievo sono ben disposte ad accoglierlo, attendendolo a braccia aperte.

Per il centrocampo, si accelera per Rolando Mandragora, mediano scuola Juventus richiestissimo da mezza Serie A. I rossoblù vogliono giocare d'anticipo, e pare che le mosse di Rossi e Giulini abbiano fatto sì che ad oggi i sardi siano in pole nella lotta al baby centrocampista. Proprio il ds, il quale ha stretti rapporti con la dirigenza juventina, nei prossimi giorni ha in agenda ulteriori incontri con la Vecchia Signora per tentare di limare ulteriori dettagli dell'accordo, per poi far sbarcare finalmente in Sardegna il giovane Mandragora, con il tecnico Massimo Rastelli che ha avallato, senza pensarci sù due volte, l'acquisto del classe 1997.