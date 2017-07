Antonio Cassano si è offerto al Cagliari

La notizia che circola in queste ore è davvero affascinante, ha dell'incredibile. Antonio Cassano si sarebbe offerto al Cagliari, ben felice di far parte della rosa che agli ordini di Massimo Rastelli il prossimo anno sosterrà il campionato di Serie A con l'intento di migliorare il rendimento dello scorso anno. E' stata L'Unione Sarda il primo portale d'informazione a rendere pubblica la notizia.

Come riporta il quotidiano sardo, FantAntonio, che da cinque anni trascorre le vacanze estive nella splendida ed elegante cornice del Forte Village di Pula, ha deciso che la Sardegna sarebbe stata una bellissima parentesi prima di appendere in maniera definitiva gli scarpini al chiodo. Un altro aspetto che potrebbe favorire l'arrivo del giocatore originario di Bari vecchia in rossoblù è il fatto che Agostino Tibaudi, preparatore che ha seguito da vicino Cassano in questo periodo di inattività, entrerà ben presto a far parte dello staff tecnico della squadra sarda, si vociferà già agli inizi dell'imminente ritiro estivo che la squadra sosterrà a partire dall' 8 luglio nella Val di Pejo.

Antonio Cassano con la maglia della Sampdoria

Nei giorni scorsi il calciatore ed il presidente Tommaso Giulini, anch'egli in vacanza con l'intera famiglia nella stessa location, si sono incontrati, ed il patron ha colto l'occasione per parlargli del progetto che il Cagliari sta portando avanti. Cassano sarebbe rimasto positivamente colpito dalla tenacia, dalla caparbietà di Giulini e per questo motivo avrebbe pensato di poter mettere le sue qualità al servizio della causa rossoblù.

Certo, non stiamo parlando di una vera e propria trattativa, e sarà di certo difficile imbastirne una nella quale si possa accontentare a pieno Cassano, abituato a guadagnare cifre monstre, fuori dalla portata del Cagliari. Inoltre, in attacco, la compagine sarda è già ben coperta, potendo contare su Farias, Joao Pedro e con il rientrante Andrea Cossu. Batteria di trequartista già molto folta e ben assortita. Inattivo durante lo scorso anno, Fantantonio si è allenato in questo lungo periodo da solo, ma come più volte enunciato nelle ultime settimane, è voglioso di rimettersi in gioco, ed iniziare una nuova avventura con una squadra, possibilmente già dal ritiro precampionato, in modo tale da perfezionare la sua forma fisica che per forza di cose non sarà al 100%.

Probabilmente ci saranno dei contatti nei prossimi giorni con l'agente del calciatore, Tullio Tinti, e solo dopo sapremo di più riguardo alla vicenda che comunque ha già messo in fibrillazione la piazza, spezzandola in due tronconi, poichè una buona parte del popolo cagliaritano vede di buon occhio l'inserimento in squadra di un fuoriclasse, mentre l'altra ha accolto con scetticismo questo possibile innesto in un contesto già ben oliato, amalgamato dall'ottimo lavoro che sta svolgendo mister Rastelli.