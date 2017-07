Cagliari, dopo Andreolli ecco l'idea Romagna. Scambio con la Juventus, Del Fabro può volare a Torino

Dopo l'acquisto di Andreolli, sbarcato a Cagliari come sostituto di Bruno Alves (accasatosi ai Rangers ad inizio giugno), la società rossoblù guidata dal presidente Tommaso Giulini e dal direttore sportivo Guido Rossi è riuscita a puntellare nuovamente il reparto difensivo e sembrerebbe aver trovato l'accordo in queste ore per l'acquisto del giovane classe 1997 Filippo Romagna, in arrivo dalla Juventus.

L'accordo con la società bianconera, ancora da definire ma trattativa in dirittura di arrivo, sarebbe arrivato nella giornata odierna e si baserebbe secondo quanto riportato da TuttoCagliari.net sullo scambio fra il giovane bianconero e il difensore sardo Dario Del Fabro. Del Fabro, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Pisa nonostante le difficoltà societarie, saluterebbe la Sardegna per accasarsi a titolo definitivo alla Juventus, che lo girerebbe poi a sua volta in prestito consentendo al difensore centrale di crescere ed accumulare esperienza in qualche squadra di Serie A. Ancora da chiarire invece la formula del trasferimento di Romagna, probabile l'inserimento di una clausola di "recompra" in favore della Juventus, o di un prestito con riscatto e controriscatto.

Potrebbe non essere però solamente Del Fabro a salutare la Sardegna. Arrivano infatti conferme di un interessamento di Spal e soprattutto del Carpi per l'attaccante rossoblù Federico Melchiorri, ripresosi da poco dal grave infortunio al ginocchio. L'attaccante non ha avuto molto spazio nell'ultima stagione a causa dei diversi infortuni, ma con i vari Borriello, Sau e Farias davanti potrebbe trovare poche opportunità e per questo si starebbe guardando attorno, nonostante le parole del suo agente, Matteo Rossetti, che ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Federico ha un contratto con il Cagliari, l'idea è di rimanere in Sardegna. Carpi? È stato molto vicino due anni fa, poi l'affare non si è più concretizzato. Oggi Federico vuole recuperare al meglio dall'infortunio e pensiamo soltanto di rimanere al Cagliari. Con il Carpi non c'è stato nessun contatto. Se il Cagliari invece - conclude l'agente - dovesse comunicarci qualcosa di diverso sapremmo come muoverci".