Cagliari, al via il ritiro di Pejo: Andreolli presente, sorpresa Cossu

Il Cagliari inizia a scaldare i motori in vista della prossima stagione. La meta prescelta per il ritiro è quella di Pejo, piccolo comune situato nella provincia di Trento. I rossoblu resteranno in montagna fino al 22 luglio. Giocheranno due partite amichevoli (il 16 contro la Redival Val di Pejo e il 19 contro il Real Vicenza) e prima di tornare in Sardegna sosterranno un nuovo test il 22 a Palazzolo sull'Oglio contro il Brescia. Le sessioni di allenamento saranno dure e faticose, ma il tecnico ha ugualmente deciso di far svolgere il tutto a porte aperte. Mattina ore 10 e pomeriggio ore 17. La squadra verrà presentata domenica 16 luglio alle 21:15 a Cognolo, precisamente a Piazza Monari.

Nella lunga lista dei convocati diramata da Massimo Rastelli, spiccano i nuovi acquisti Andreolli e Cigarini, oltre che al ritorno del giovane Miangue dell'Inter. Nomi interessanti e da valutare per quanto riguarda i calciatori rientrati dai prestiti come Montaperto, Del Fabro, Krajnc, Colombatto, Pajac, Cop (attaccante che sarà valutato con grande attenzione viste le importanti stagioni con le maglie di Malaga e Sporting Gijon) e Giannetti. Non convocati, invece, Balzano, Ibarbo e Capello. Qualche giorno di vacanza in più per Isla e Cragno, reduci dalle fatiche con le loro rispettive nazionali. Novità? Si, ed è anche molto romantica per i sostenitori sardi. Andrea Cossu tornerà al Cagliari dopo l'esperienza nell'Olbia per chiudere la propria carriera di fronte a un pubblico che lo ha sempre acclamato nelle sue 246 apparizioni con questa gloriosa maglia. Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Luca Crosta, Riccardo Daga, Gabriel Montaperto, Rafael De Andrade Bittencourt;

DIFENSORI: Marco Andreolli, Marco Capuano, Luca Ceppitelli, Dario Del Fabro, Luka Krajnc, Senna Miangue, Fabio Pisacane, Bartosz Salamon;

CENTROCAMPISTI: Matias Antonini Lui, Nicolò Barella, Luca Cigarini, Santiago Colombatto, Alessandro Deiola, Daniele Dessena, Paolo Faragò, Artur Ionita, Simone Padoin, Marko Pajac, João Pedro, Joseph Tetteh;

ATTACCANTI: Marco Borriello, Duje Cop, Andrea Cossu, Diego Farias, Niccolò Giannetti, Kwang-Song Han, Federico Melchiorri, Marco Sau.