Cagliari, 8-0 al Real Vicenza: a segno anche Cigarini

Massimo Rastelli ha tratto delle informazioni importanti nell'ultimo test amichevole contro la Real Vicenza. Il suo Cagliari, infatti, ha vinto l'incontro per 8-0 dimostrando di avere a disposizione un potenziale offensivo davvero notevole. In grande spolvero Giannetti, autore di una tripletta dal sapore rigenerante per lui. Da sottolineare un grande gol di Cigarini da ben 60 metri. Nel finale a segno anche Borriello, Joao Pedro e il nordcoreano Han. Nel secondo tempo, i classici cambi in modo da coinvolgere tutto l'organico a disposizione: dentro Crosta, Padoin, Andreolli, Pisacane, Miangue, Dessena, Barella e Farias. In buona condizione anche il leggendario Andrea Cossu, autore di una conclusione che si è stampata sulla traversa. E' stata una prova convincente. Non era importante vincere, ma bensì scaldare i muscoli, provare schemi e mettere in pratica tutto ciò che è stato fatto nel corso degli allenamenti dei giorni passati. Rastelli, sotto questo punto di vista, può ritenersi soddisfatto.

TABELLINO CAGLIARI-REAL VICENZA 8-0

Marcatori: 8′ Deiola, 34′, 36′, 50′ Giannetti, 44′ Han, 72′ Cigarini, 89′ Borriello, 90′ Joao Pedro

Cagliari 1° Tempo (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Ceppitelli, Del Fabro, Krajnc, Ionita; Colombatto, Deiola, Cossu (C), Han, Giannetti.

Cagliari 2° Tempo (4-3-1-2): Crosta; Padoin, Andreolli, Pisacane, Miangue; Cigarini, Dessena, Barella; Joao Pedro; Farias, Borriello.

Qualche notizia arriva anche dal calciomercato, con la società sarda che sta investendo su calciatori d'esperienza e funzionali al progetto dell'allenatore. Borriello ha firmato il nuovo contratto per la prossima stagione sportiva 2017-18, con opzione per quella successiva. Si sta sbloccando l’operazione con la Juventus per quanto riguarda lo scambio Del Fabro-Romagna, con il centrale bianconero che approderà in Sardegna al posto del "canterano" reduce dall'esperienza in B con il Pisa. La società, inoltre, ha reso noto che punterà su Cragno per la prossima stagione, chiudendo la porta in faccia alle altre pretendenti per il portiere.