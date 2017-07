Il Cagliari saluta Mauricio Isla, si accasa al Fenerbahce

Google Plus

Fonte: Getty Images

Mauricio Isla è un nuovo calciatore del Fenerbahce. Dopo una sola stagione al Cagliari, il cileno dice addio alla Sardegna e si trasferisce nell'estremo est europeo, ad Istanbul. Lo scorso anno ha collezionato 34 presenze in campionato, realizzando anche un gol, una sola presenza, invece, racimolata in Coppa Italia. Era nell'aria da giorni, ora il passaggio di Isla in Super Ligturca è divenuto anche ufficiale. A darne notizia, ci ha pensato il sito del club turco con una nota che vi riportiamo integralmente:

"A seguito delle trattative con Mauricio Isla e con il Cagliari, abbiamo raggiunto un accordo totale per il trasferimento del giocatore nel nostro club. Isla, 29 anni, ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni. Gli auguriamo i migliori successi con la nostra squadra”.

Molto probabilmente, dopo dieci lunghi anni, si chiude l'esperienza italiana di Mauricio Isla. Sbarcò nel nostro massimo campionato nel 2007, scovato in Sud America da alcuni emissari dell'Udinese, che riuscirono a prelevarlo dall'Universitad Catolica a seguito di un blitz nel quale furono lasciate a bocca asciutta parecchie altre pretendenti.

Isla, impiegato con costanza da terzino destro lo scorso anno dal tecnico Massimo Rastelli, andrà a rinforzare la rosa del Fenerbahce, ed avrà la chance di vincere il titolo in Turchia. Subito dopo il comunicato dei 'Canarini gialli' , anche i rossoblù hanno ufficializzato la cessione del cileno.