Cagliari: Romagna è rossoblu, in campionato inizio durissimo

Source photo: mediagoal.it

Mentre Massimo Rastelli continua la preparazione in vista del prossimo inizio di campionato, l'attenzione dei rossoblu è tutta rivolta al recente sorteggio del calendario, accolto in maniera cauta dalla società sarda. Intervistato poco dopo, è il capitano Dessena a riassumere al meglio il pensiero della società tutta: "Quest’anno giocheremo le prime due gare fuori casa contro due avversari fortissimi come Juve e Milan: dovremo partire subito con la massima concentrazione. Aspettiamo poi con ansia la prima gara alla Sardegna Arena: il nuovo stadio ci darà una grande carica e con l’affetto e il calore del nostro pubblico, ancora più a ridosso del campo, sarà davvero dura per tutti affrontarci”.

In ottica mercato, invece, quasi fatta per l'approdo di Romagna in Sardegna. Come contropartita, la Juventus accoglierà invece Del Fabro, prospetto interessante e dagli ampi margini di miglioramento. Classe '97 e già nel giro della Nazionale Italiana Under 20, Romagna ha alle spalle presenze importanti con le casacche di Brescia e Novara, con cui ha convinto i sardi a scommettere su di lui. Alla corte di Rastelli, Romagna troverà dunque tutte le condizioni per crescere senza pressioni, sotto la guida di un difensore esperto come Andreolli.

Spegne i facili entusiasmi, poi, il Presidente Giulini, che ai microfoni di Premium Sport allontana Antonio Cassano dal Cagliari: "Cassano non era un nostro obiettivo, ma credo che Cagliari sarebbe stata una meta gradita per lui" sottolinea. Ed in effetti non potrebbe essere diversamente, considerando l'indolenza di FantAntonio ed il sacrificio che il tecnico Rastelli chiede ai propri interpreti offensivi, nella scorsa stagione spesso protagonisti anche in fase di ripiegamento difensivo.