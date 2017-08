Cagliari: sulla fascia sondato Jenkinson, Pisacane e Barella suonano la carica

Source photo: youtube.com

Il Cagliari è a caccia di terzini per sostituire Mauricio Isla, trasferitosi al Fenerbahçe. Il primo nome sulla lista, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, è quello di Andrea Rispoli, uno dei pochi a salvarsi del Palermo durante la tribolata stagione. Nelle ultime ore, però, un altro nome sta stuzzicando la dirigenza rossoblu, quello cioè di Carl Jenkinson, attualmente in forza all'Arsenal. Terzino classe '92, il finlandese naturalizzato inglese non ha mai trovato troppo spazio nei Gunners, nonostante la buona parentesi con la maglia del West Ham. Su di lui ci sarebbero anche Hellas Verona e Sassuolo, ingolosite da un atleta ancora giovane e che potrebbe davvero rinascere, portando con sé talento ed esperienza.

Continuando ad allenarsi in vista del difficile inizio di stagione, molto importanti le parole di Nicolò Barella, che al sito ufficiale rossoblu ha confermato la voglia di fare bene: "Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data da Società e allenatore; mi piacerebbe segnare alla Sardegna Arena, sarebbe bellissimo. Il mio sogno da bambino era giocare con la maglia del Cagliari, la squadra della mia città e quella per la quale ho sempre fatto il tifo: lo sto vivendo. Al mister Rastelli devo tantissimo, così come alla Società e allo staff: ho avuto la possibilità di giocare in Serie A e ricevuto tanti consigli. Avverto la fiducia di tutti".

Alla mezzala, fa eco Pisacane, considerato da tutti uomo-simbolo ed esempio da seguire per il suo impegno e la sua abnegazione: "L’esperienza mi insegna che stiamo percorrendo la strada giusta: continuando a lavorare giorno dopo giorno i risultati non possono che arrivare. Io uno dei veterani? Ma non c’è un solo leader, lo siamo tutti. Il gruppo è importante. Quest’anno poi è arrivato anche un vero simbolo del Cagliari come Cossu, il suo è un grande esempio" ha detto dopo la sconfitta contro l'Olbia.