Cagliari: Cop potrebbe restare, Colombatto e Pajac al Perugia

Source photo: lastampa.it

In casa Cagliari si celebra il rinnovo di Diego Farias. Il talentuoso attaccante brasiliano, reduce da una stagione costellata da infortuni, continuerà infatti la propria carriera in rossoblu, commentando il prolungamento contrattuale in maniera molto positiva: "Volevamo tutti il rinnovo. - ha detto - Il mio obiettivo è quello di fare un grande campionato e portare il Cagliari il più in alto possibile, per rendere felici tutti i tifosi rossoblu. Il Presidente e il mister hanno speso belle parole per me: mi fa piacere e mi dà ancora più forza per allenarmi bene. Voglio fare la mia parte con tanti gol e assist per aiutare la squadra a disputare una bella stagione".

In ottica mercato, invece, potrebbe profilarsi la permanenza di Duje Cop dopo due anni di prestito. L'attaccante croato, che durante il pre-campionato ha convinto Massimo Rastelli a suon di ottime performance, si giocherebbe le proprie chance nella massima lega calcistica italiana, diventando una possibile riserva per Marco Borriello. Viste le non perfette condizioni di Melchiorri, dunque, il sacrificato potrebbe essere Giannetti, che in Serie B ha molti estimatori, su tutti l'Avellino. Una possibilità non da poco, per il bomber croato, che potrà così dire definitivamente la sua in Serie A, ripetendo quanto di buon fatto con le maglie di Malaga e Sporting Gijon.

Ufficiali, inoltre, la cessioni di Colombatto e Pajac al Perugia, club del campionato cadetto voglioso di fare bene, puntando magari a qualcosa di più dei playoff. Un'ottima occasione, per i due talenti di proprietà del Cagliari, che nell'ambizioso club umbro proveranno a ritagliarsi uno spazio importante, migliorando sotto l'aspetto tecnico e comportamentale. Ben cinque prestiti, invece, per l'Olbia, che preleva a tempo determinato alcuni calciatori sardi: i difensori Cotali, Manca e Pinna, i centrocampisti Murgia e Biancu. In Serie C, i cinque ragazzi saggeranno un calcio di livello elevato, testandosi e sognando il ritorno nel club rossoblu.