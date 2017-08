Cagliari, divorzio con Borriello. Sarà Djordjevic il suo successore?

Si avvicina sempre più l’addio di Marco Borriello al Cagliari. L’attaccante ha chiesto al club di Giulini la cessione nei giorni prima dell’esclusione dai convocati per motivi disciplinari. La causa scatenante di così tanto nervosismo è da ricercare nei rapporti per nulla idilliaci che l'attaccante ex Roma ha avuto con l'allenatore Massimo Rastelli. Borriello vuole andare via, vuole lasciare la Sardegna. Il club sardo ha preso atto della decisione del suo tesserato e sta trattando la sua cessione alla Spal, compagine che per prima ha bussato alle porte dei rossoblù, dimostrandosi fortemente interessata al centravanti napoletano. C'è già l'accordo tra le due società: la punta potrebbe trasferirsi a Ferrara nei primi giorni della prossima settimana, appena dopo il week-end nel quale è in programma la prima giornata di campionato, sulla base di un annuale con opzione per il secondo anno in caso di salvezza della squadra spallina. La Spal vorrebbe inserire nella trattativa anche Bartosz Salomon.

Il direttore sportivo Giuseppe Rossi è già alla ricerca di un sostituto. Varie sono le piste seguite. Secondo la Gazzetta dello Sport, il favorito è Filip Djordjevic della Lazio, finito ai margini del progetto Inzaghi ed inserito nella lista dei partenti dal ds Tare. E' stato sondato il terreno anche per Simone Zaza, ma in questo caso l'operazione si presenta ben più complicata da mandare in porto in quanto i costi sarebbero ben più eccessivi. L'attaccante ex Juventus ha debuttato ieri nella Liga, andando a segno con il suo Valencia. Vengono monitorate pure le piste che portano ad Alessandro Matri (Sassuolo, c’è anche il Benevento su di lui) e Leonardo Pavoletti (Napoli), sul quale però c'è l'interesse di un folto ventaglio di pretendenti, tra le quali anche l'Alaves, militante nel massimo campionato spagnolo.

Filip Djordjevic attaccante della Lazio

Un reparto d'attacco, dunque, tutto ancora da ultimare. Oltre a trovare il sostituto di Borriello, il Cagliari ha l'onere di piazzare gli esuberi, cioè quei calciatori che non troverebbero spazio in A. Uno di questi è Nicolò Giannetti, seguito con molta insistenza dalla Virtus Entella. Nelle prossime ore è prevista la chiusura della trattativa, con i liguri che andrebbero a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Francesco Caputo con il cagliaritano che lo scorso anno si è ben disimpegnato, sempre in prestito in B, allo Spezia, realizzando ben 10 gol, qualcuno anche di pregevole fattura.