Cagliari, ufficiale: Borriello e Salamon alla Spal

Dopo il caos scatenatosi giovedì pomeriggio, ora è ufficiale: Marco Borriello non è più un giocatore del Cagliari Calcio. A confermarlo è il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale rossoblù, nel quale viene anche confermata la voce che nelle ultime ore vedeva Salamon vicino alla cessione. Di seguito il comunicato.

"Il Cagliari Calcio rende noto di aver sottoscritto con la Spal l’accordo per la cessione dei calciatori Bartosz Salamon e Marco Borriello. Il difensore polacco si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre l’attaccante va a Ferrara a titolo definitivo".

Se la cessione del polacco potrà essere risolta senza grossi problemi, vista la presenza di molti difensori centrali come Romagna, Capuano e Ceppitelli oltre ai titolari Andreolli e Pisacane, quella di Borriello mette in seria difficoltà il Cagliari e Rastelli che ora si trovano senza un vero centravanti. Diversi scenari si prospettano ora per l'attacco rossoblù. Il Ds Rossi e Giulini sembrano essere al lavoro per portare in Sardegna un nuovo attaccante e i nomi più caldi al momento sono quelli di Pavoletti e Djordjevic. Da monitorare anche Iemmello, Matri e Falcinelli per i quali però vi sono gli scogli ingaggi e prezzi dei cartellini. Più probabile che, almeno fino a gennaio, il club sardo si affidi al tridente piccolo formato da Joao Pedro, Sau e Farias, o in alternativa alla conferma di Duje Cop, dato a lungo per partente ma ora in procinto di rimanere a Cagliari.