Cagliari: van der Wiel alla visite mediche

Source photo: la gazzetta dello sport

Gregory Van Der Wiel sta per diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Un vero e proprio colpo di mercato, per i sardi, che preleveranno il terzino in prestito per un milione di euro, fissando ad un altro milione di euro l'eventuale riscatto. Sfruttando i buoni rapporti con i turchi del Fenerbahçe, dunque, i rossoblu si assicurano le prestazioni di un calciatore esperto e che, nel corso della sua carriera, ha indossato le maglie di Ajax e Paris Saint-Germain, vincendo ben sedici trofei tra Olanda e Francia.

Terzino destro naturale, il classe '88 si calerebbe perfettamente nella linea a quattro del Cagliari, con Rastelli che potrebbe davvero risollevarne le prestazioni anche in vista dei prossimi Mondiali di calcio, che si disputeranno in Russia nel 2018. Di nazionale olandese, infatti, van der Wiel ha tutte le carte in regola per puntare ad una convocazione, tornando ad imporsi come uno dei terzini olandesi più forti degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dunque, l'esterno basso sta eseguendo in queste ore le visite mediche e, una volta superate, sarà il momento di firmare il contratto che lo legherà al Cagliari almeno per la prossima stagione. Un ottimo colpo, dunque, per i sardi, che dopo la rottura con Borriello non sembrano intenzionati ad interrompere il percorso di rafforzamento della rosa in vista di una stagione i Serie A che si prospetta difficile ed incerta.