Cagliari: pazza idea Mitrovic, su di lui anche l'Hellas Verona

Source photo: napolisport.net

Il Cagliari punta in grande, preparando le basi per un colpo in attacco capace di cancellare la delusione cessione di Marco Borriello, finito alla Spal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu avrebbero messo gli occhi su Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo attualmente in forza al Newcastle. Considerato uno dei migliori giovani nati nel 1992, Mitrovic si impose all'attenzione dei grandi club europei segnando goal a raffica nell'Anderlecht. Comprato dai bianconeri del Newcastle, il bomber non ha però confermato le attese, non raggiungendo nemmeno la doppia cifra.

Il club sardo, però dovrà superare la concorrenza dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia, che potrebbe convincere Rafa Benitez in vigore dei buoni rapporti del tecnico con il mister spagnolo, suo mentore ai tempi dei Napoli. Tutto ruota intorno a Pazzini, dunque, che potrebbe lasciare gli Scaligeri dopo la panchina subita contro i partenopei. In ottica cessione, inoltre, potrebbe abbandonare la Sardegna Balzano, reduce proprio dall'esperienza al Cesena. Su di lui, il Novara di Corini, tecnico ambizioso e subito deciso a sorprendere.