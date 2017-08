Il Cagliari perde a San Siro, Rastelli: "Mercato? Ho piena fiducia nella società"

Il Cagliari perde a San Siro, Rastelli: - cagliari calcio

Il Cagliari esce sconfitto da San Siro: il Milan si impone per 2-1 contro i rossoblu. La squadra di Rastelli però non è stata quasi mai inferiore agli uomini di Montella, anzi per larghi tratti della partita, il Cagliari ha giocato meglio dei padroni di casa.

"Se il Cagliari pareggiava tornavamo a casa con il rammarico di non aver vinto la gara -le parole di Rastelli in conferenza stampa- Nei primi minuti siamo andati sotto, poi dopo la gara l'abbiamo gestita noi. Anche se torniamo a casa con zero punti per me il Cagliari ha vinto, c'è grinta e sacrificio, qualità da parte di tutti. Ci portiamo a casa la consapevolezza di aver affrontate bene le partite contro Juve e Milan".

Sul presento rigore di Bonucci il tecnico del Cagliari dice: "In diretta mmi sembrava che ci potesse essere il rigore, la decisione è stata presa e la rispettiamo, c'è questo nuovo strumento che da una mano in più, ci teniamo la prestazione".

Sugli avversari di oggi: "Contro queste grandi squadre non puoi giocare a ritmi bassi, con la Juve avevamo fatto lo stesso primo tempo ma siamo stati sfortunati negli episodi. Oggi la squadra doveva fare questo tipo di gara, senza far ragionare il Milan, andare a prenderli alti, perchè se li aspetti ti trovano sempre le soluzioni".

In chiusura una domanda sul mercato: "Sappiamo quello che c'è da fare, ho piena fiducia nell'operato della società, cercheremo di completare la rosa".

[parole: tuttomercatoweb]