UFFICIALE: Cagliari-Crotone si giocherà alla Sardegna Arena

Sospiro di sollievo per il Cagliari e per i suoi tifosi. La prossima sfida di campionato tra i rossoblù sardi ed il Crotone si giocherà nella nuova Sardegna Arena. Il club isolano ce l'ha fatta. Una corsa contro il tempo, che alla fine ha avuto un epilogo positivo. E' arrivato poco fa, infatti, l'ok della FIGC. Il nuovo impianto cagliaritano è pronto ad aprire i battenti, ed accogliere le migliaia di tifosi rossoblù che assisteranno alla gara di campionato contro il Crotone, in programma domenica 10 settembre alle ore 15:00.

Questo il comunicato del Cagliari: "La Sardegna Arena è realtà. L’iter autorizzativo per l’apertura dello stadio è stato completato: dopo l’ok della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il rilascio da parte del Comune di Cagliari della licenza d’uso dell’impianto, questa mattina è arrivato anche il via libera dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. A seguito delle verifiche documentali, la FIGC ha raccolto il parere favorevole della Lega Calcio che ha giudicato la Sardegna Arena conforme ai criteri infrastrutturali previsti per la Serie A. Lo stadio è pronto ad accogliere il Cagliari e tutti i tifosi rossoblù per la prima assoluta in casa, domenica 10 settembre contro il Crotone, calcio d’inizio alle ore 15".

Il nuovo impianto, costruito sui vecchi parcheggi nel lato Distinti del vecchio Sant'Elia, ospiterà le gare casalinghe del club sardo per la stagione calcistica 2017-18. I biglietti per la gara di domenica contro il Crotone sono già in vendita e molti tifosi hanno già preso d'assalto i punti vendita autorizzati. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per la prima esibizione casalinga stagionale della squadra di Massimo Rastelli, che dopo una partenza a rilento (due sconfitte in trasferta nelle prime due partite) è intenzionato ad inanellare i primi punti in classifica davanti al pubblico amico.