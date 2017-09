Cagliari - Sassuolo, tre punti per confermarsi o per ripartire

Farias, mattatore del match lo scorso anno, festeggiato da Rafael (foto: Fox Sports)

Torna in campo la Serie A TIM e lo fa nel primo turno infrasettimanale della stagione. Il Cagliari ospita il Sassuolo in quella che sarà la seconda partita con la Sardegna Arena come palcoscenico. Il nuovo impianto ha portato bene alla squadra di Rastelli nel match vinto per uno a zero contro il Crotone, ma per battere la compagine emiliana servirà una prestazione di alto livello. I neroverdi arrivano dalla sconfitta contro la Juventus e sono a caccia di punti dopo un inizio di stagione decisamente negativo. Per i rossoblù meritata vittoria per 2 a 0 sulla Spal a Ferrara nell'ultimo match giocato.

L'ultimo confronto fra le due squadre risale al lontano gennaio scorso, quando alla ripresa dopo la sosta natalizia il Cagliari si impose con un rocambolesco 4 a 3, dopo essere stato sotto per 3 a 1, guidato da uno scatenato Diego Farias.

Le probabili formazioni

Rastelli sembra orientato a confermare il 4-3-1-2 che tante gioie sta portando ai sardi. Fra i pali ancora incerta la presenza di Cragno, se non dovesse farcela è pronto Crosta. In difesa ancora out Andreolli, al fianco di Pisacane giocherà quindi Ceppitelli, con Padoin a destra e Capuano a sinistra. A centrocampo possibile turno di riposo per Ionita, al suo posto nell'evenienza giocherebbe Dessena, confermati invece Cigarini e Barella, autori entrambi di ottime prestazioni. Joao Pedro intoccabile sulla trequarti, in attacco ballottaggio Sau-Farias per affiancare Pavoletti ma il sardo sembra essere ancora una volta avvantaggiato sul brasiliano.

3-5-2 per Bucchi che dovrà fare ancora una volta a meno di Domenico Berardi. In porta ovviamente Consigli, in difesa giocheranno Cannavaro ed Acerbi assieme a Goldaniga. A centrocampo riecco Missiroli, al rientro dall'infortunio, che affiancherà Duncan e Magnanelli mentre sulle corsie laterali spazio a Peluso e Adjapong. Davanti Politano assieme ad uno fra Matri e Falcinelli, con il primo favorito.

Cagliari

Sassuolo