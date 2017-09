Cagliari-Sassuolo in diretta, LIVE Serie A TIM 2017-2018 (20:45)

Buon mercoledì a tutti amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Cagliari-Sassuolo, match valido per il 5° turno del campionato di Serie A TIM 2017-2018. Arbitro designato per oggi il signor Gavillucci, che darà il via alla gara alle ore 20:45.

CAGLIARI

La squadra di Massimo Rastelli si presenta al match contro il Sassuolo con 6 punti in classifica, conquistati nelle ultime due giornate di campionato grazie alle vittorie contro Crotone e Spal. Un ottimo inizio, considerando che nelle prime due giornate la compagine rossoblù ha affrontato Juventus e Milan. Tanta attesa alla Sardegna Arena per il secondo match nel nuovo impianto.

Non dovrebbero esserci sorprese nella formazione dei sardi, unici dubbi quelli riguardanti il possibile riposo per Ionita e il solito ballottaggio fra Sau e Farias per una maglia da titolare vicino a Pavoletti.

Nell'undici titolare dunque, spazio a Cragno fra i pali, difesa a quattro composta da Padoin a destra, Pisacane e Ceppitelli al centro, Capuano a sinistra. A centrocampo ballottaggio Dessena-Ionita per un posto al fianco di Cigarini e del punto fermo Barella. Joao Pedro alle spalle di Pavoletti ed uno fra Sau e Farias.

SASSUOLO

La squadra di Bucchi arriva al match contro i sardi dopo aver perso per 3 a 1 contro la Juventus, trascinata da uno strepitoso Dybala. Bucchi ha bisogno di punti, solamente un pareggio e tre sconfitte infatti in questo deludente inizio di stagione.

Pochi i dubbi anche per gli emiliani. La formazione iniziale sarà quindi composta da Consigli in porta, difesa a tre formata da Acerbi con Goldaniga e Cannavaro. Centrocampo "costruito" a destra da Adjapong, in ballottaggio con Lirola, Magnanelli, Duncan, il rientrante Missiroli e Peluso. In avanti Politano sarà affiancato da uno fra Matri e Falcinelli.