Cagliari, Rastelli nel post-partita: "Buona partita, meritavamo il pari"

A pochi minuti dalla fine della partita persa contro il Sassuolo, Massimo Rastelli è intervenuto nella sala stampa della Sardegna Arena per discutere la partita appena terminata. La prima domanda, è caduta inevitabilmente sull'episodio discusso del fallo di mano che avrebbe potuto dare un calcio di rigore ai padroni di casa: "Fallo di mano? Mi era sembrato durante la partita però non voglio commentare" prosegue poi parlando dell'avversario odierno "Abbiamo perso con una grande squadra, il Sassuolo, sino all'anno scorso facevano l'Europa League. Eravamo contro una squadra di personalità, di qualità. Nella ripresa abbiamo avuto cinque occasioni nitidissime per poter segnare e segnare. Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Con un pizzico di fortuna saremo andati sicuramente in gol".

"La sconfitta? E' immeritata, per quello che abbiamo messo in campo, credo che a squadra manchi almeno un punto. Pavoletti? Aveva un piccolo fastidio e nel secondo tempo ha chiesto la sostituzione". Infine, qualche parola su Alessio Cragno, migliore in campo fra i suoi: "Cragno? Ha fatto parate importanti, mantenendo la partita viva. E' maturato rispetto a due anni fa".

Il Cagliari dovrà ora concentrarsi per il prossimo match, quello contro il Chievo Verona, che avrà ancora come palcoscenico il bellissimo impianto della Sardegna Arena. Da valutare le condizioni di Pavoletti e Ceppitelli, usciti malconci dal match odierno, ma anche la possibilità di dare un turno di riposo a Cigarini e Ionita, apparsi affaticati rispetto alle precedenti uscite. Ci si aspetta anche qualche cambiamento in avanti, dove probabilmente Marco Sau tornerà a prendersi il posto da titolare. Dopo la beffa di oggi, sarà importante tornare a fare punti al più presto per ripartire.