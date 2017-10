Cagliari: si rivede van der Wiel. Scatenato Farias in partitella

Fonte: Cagliari Calcio Twitter

Il Cagliari prosegue la preparazione in vista del delicato impegno di domenica prossima che vedrà i sardi opposti al Genoa, alla Sardegna Arena. Massimo Rastelli ed il suo staff medico hanno il loro bel da fare per fronteggiare i problemi fisici che hanno colpito più di un elemento della rosa. Lavoro personalizzato per tre rossoblù: Luca Ceppitelli, Federico Melchiorri e Rafael. Terapie per Andrea Cossu, Alessio Cragno, Marco Sau e Paolo Faragò. quest'ultimo a causa di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra. Difficile stabilire, a nove giorni dalla gara, chi possa recuperare ed essere arruolabile per la sfida contro il Genoa, resta il fatto che non verranno affrettati i tempi per evitare possibili ricadute. C'è comunque una buona notizia: finalmente si è allenato con il resto del gruppo Gregory van der Wiel.

Il solito impegno infrasettimanale è risultato essere un buon test per i sardi, che hanno sconfitto nella giornata di ieri il Budoni per 6 a 0. Rossoblù in vantaggio dopo 8' con Farias, poi dopo un quarto d'ora hanno raddoppiato con Pavoletti, abile a sfruttare un assist di Padoin. Nel finale del primo tempo i ragazzi di Rastelli hanno trovato il gol del 3-0: lancio lungo di Dessena per Farias, che ha superato il portiere ed ha gonfiato la rete, attirando su di sè gli applausi dei presenti. Al 51' ecco servito il poker, ancora con Farias, letteralmente scatenato. Non si è arrestata la furia del Cagliari, che ha trovato anche il quinto ed il sesto gol con i giovani Lui e Porcheddu.

Il tabellino di Cagliari-Budoni 6-0:

CAGLIARI: Crosta (74’ Daga), Padoin (61’ Pitzalis, 85’ Serra), Pisacane (61’ Cadili), Andreolli (61’ Sanna), Capuano (61’ Kouadio), Dessena (61’ Ladinetti), Cigarini (61’ Antonini Lui), Deiola (61’ Tetteh, 85’ Porcheddu), Joao Pedro (61’ Camba), Pavoletti (46’ Giannetti), Farias (61’ Gagliano, 85’ Fini).

BUDONI: Trini, Deiana (46’ Spina), Santoro, Malesa (66’ Salvini), Farris (66’ Cross), Varrucciu, Pusceddu (46’ Moro), Ascione (46’ Scano), Sartor Camina (66’ Melis), Murgia (46’ Odianose), Salu.

Marcatori: 8’ Farias, 22’ Pavoletti, 45’ e 51’ Farias, 65’ Antonini Lui, 89’ Porcheddu.