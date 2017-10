Cagliari vs Genoa, inferno a un passo - Cagliari Twitter

Stato di crisi. Sette partite, due pari e cinque sconfitte. Questo il bilancio del Genoa di Juric. La trasferta in Sardegna può decidere il futuro del tecnico, difeso a spada tratta dalla società ma inevitabilmente in bilico. L'inserimento di Perinetti non è casuale, una figura di spicco per calmare le acque, per preparare al meglio i prossimi appuntamenti e in generale il futuro. In piena zona rossa, il Genoa ha un solo risultato a disposizione. La gara si preannuncia però complessa, perché anche il momento del Cagliari è piuttosto difficile. Rastelli non trova la vittoria da tempo, tre battute d'arresto consecutive a spezzare l'inerzia favorevole. Con il Napoli - ultimo turno prima della sosta - una non-partita, resa incondizionata al cospetto di un organico superiore. La Sardegna Arena attende una reazione caratteriale visibile, la contestazione è nell'aria.

Mancano Cossu e Melchiorri, ma ci sono novità interessanti nell'undici di casa. Van der Wiel è profilo internazionale, un innesto di qualità ed esperienza. Pronto a prendere la fascia dopo una lunga rincorsa. Ballottaggio con Padoin, può essere la sua giornata. Cragno è a disposizione. A completare la difesa, Andreolli, Pisacane e Capuano. Cigarini gestisce la regia, le mezzali sono Ionita e Barella, di recente in azzurro con Ventura. Tridente di livello, Joao Pedro agisce sulla trequarti, Farias affianca Pavoletti.

La conferenza di Rastelli

Genoa Twitter

Juric replica con il 3-5-2. Attenzione ai possibili movimenti in campo, il passaggio al 3-4-3 non è da escludere, la posizione di Rigoni può incidere sul modulo. Lapadula - recupero rapido - scalpita, guida l'attacco ospite dopo diverso tempo. Taarabt, smaltito l'affaticamento, supporta l'ex Milan. Galabinov la variabile. Veloso muove i fili a centrocampo, Bertolacci ha licenza d'inserimento. Gli esterni sono Rosi e Laxalt, la presenza di Izzo - squalifica ultimata - nobilita la retroguardia, rifinita da Zukanovic e Rossettini. In porta Perin.

La conferenza di Juric

Dirige Massa, fischio d'inizio ore 15.