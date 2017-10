Cagliari, Lopez nel post-partita: "Bravi a crederci fino in fondo"

Diego Lopez (Twitter - Cagliari Calcio)

Vittoria importantissima per il Cagliari alla Sardegna Arena, non basta al Benevento la rete di Iemmello perché Faragò prima e Pavoletti a tempo scaduto rimandano nell'oblio la squadra campana. Prima vittoria dunque per Diego Lopez in questo suo "secondo ciclo" da allenatore rossoblù.

Nel post-gara, il tecnico dei sardi è intervenuto ai microfoni in sala stampa, analizzando il match appena conclusosi. "Ho detto ai ragazzi che oggi sarebbe stata una partita complicata. Si sono viste cose positive. Abbiamo lottato sino alla fine con coraggio e determinazione. Ci abbiamo creduto sino alla fine" le prime parole dell'uruguaiano, che poi prosegue: "Questa rosa può fare molto, ha tutto per fare bene e bisogna proseguire il lavoro sul campo. Il rigore? Lo sbaglia chi lo tira però abbiamo sprecato anche nel secondo tempo sempre con Marco. E' normale che poi se la partita rimane in bilico, loro ci credono sino alla fine. E' una delle cose sulle quali dobbiamo migliorare".

Si parla poi della situazione del gruppo, e delle esclusioni di lusso fatte oggi, in particolare quelle di Joao Pedro e Ionita: "Siamo in un momento particolare, il risultato aiuta molto, sul rigore penso che non ci sia niente da dire, era inesistente. Joao Pedro e Ionita fuori dall'inizio? L'ho detto ai giocatori che questa è una settimana particolare con tre match in sette giorni. Oggi avevamo bisogno di gente fresca, io voglio il meglio per il Cagliari per cercare di fare al meglio la partita".

Conclusione con qualche parola sul suo ritorno a Cagliari: "Un ritorno a casa pazzesco. Non immaginavo una partita del genere. Festeggiamo la vittoria oggi e poi basta, già la prossima partita è lì che ci aspetta".