Cagliari, passata la sbornia dell'infrasettimanale, si pensa al Torino

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria, col batticuore, conquistata contro il fanalino di coda Benevento, che il Cagliari è costretta già a rivolgere lo sguardo verso il futuro, poichè ormai già incombe un altro impegno, la trasferta in casa del Torino che si disputerà domenica pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15:00. Boccata d'ossigeno, il successo della Sardegna Arena ha rialzato il morale di una squadra che dopo i primi brillanti risultati si era persa, inanellando una serie di risultati negativi che l'aveva fatta sprofondare nei bassifondi della classifica, facendo mugugnare non poco il tifo, e lasciato in eredità l'esonero di Massimo Rastelli.

Gli allenamenti sono ripresi ieri, ma anche oggi la squadra si è allenata, agli ordini dell'allenatore Diego Lopez che come sempre, con massima attenzione, ha seguito nei minimi particolari l'operato di ogni singolo calciatore facente parte della sua rosa. Dopo una prima fase di riscaldamento e riattivazione muscolare, si è lavorato molto con il pallone, si son provati tanti schemi da possesso palla, in fase di costruzione del gioco, dunque molto sollecitati sono stati i centrocampisti. Per concludere, classica partitella finale, a ranghi misti ed a campo ridotto.

Ancora indisponibili Cragno e Cossu, alle prese con i rispettivi infortuni e quindi con ogni probabilità salteranno la trasferta in casa del Torino. Per quanto riguarda Deiola, ha svolto lavoro personalizzato, mentre è tenuto sotto osservazione Fabio Pisacane, le cui condizioni fisiche verrano valutate giorno per giorno dallo staff medico cagliaritano in quanto soffre per un fastidio alla coscia destra, problema che gli è sorto nel corso dell'ultimo match, quello vinto in extremis contro il Benevento. Anche Psacane facilmente sarà out, quindi rimetterà piede in campo Andreolli.