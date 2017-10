Cagliari, Lopez: "A Torino per fare la partita"

Foto Cagliari Twitter

A caccia del bis. Il Cagliari di Diego Lopez prova a sfruttare l'entusiasmo generato dalla vittoria al fulmicotone contro il Benevento ed un momento negativo del Torino, avversario domani all'Olimpico, per uscire dalla crisi. Ripartire dalla gara infrasettimanale e dal gol vittoria di Pavoletti per ritrovare entusiasmo e provare ad imporre il proprio credo in casa dei granata. Questo il mantra del tecnico cagliaritano che, in vista della trasferta piemontese, ha presentato la sfida in conferenza stampa, partendo tuttavia da quel che lascia la vittoria contro i sanniti.

"Questa vittoria ci ha lasciato tanta adrenalina e carica. Era una partita da vincere non solo per la nostra situazione in classifica ed è stato importante come è arrivata: dopo aver preso gol su rigore al 4’ di recupero, la squadra si è disposta per andare subito all’attacco e cercare il gol. Un segnale, si è visto che i ragazzi ci credevano ancora, volevano andare a vincere".

Non è tutto oro quel che luccica però, con il tecnico che ci tiene successivamente a bacchettare i suoi e guardare agli aspetti da migliorare: "Ci siamo abbassati troppo, sia centralmente che lateralmente. Dalle fasce sono arrivati i cross da parte del Benevento. Dobbiamo migliorare anche in fase di possesso, questa squadra ha le caratteristiche giuste per gestire bene. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare le energie, pensiamo a lavorare sul campo perché questa squadra ha bisogno di acquisire forza mentale".

Uno sguardo anche ai rivali di domani, apparentemente in crisi mentale oltre che di risultati. Tuttavia, Lopez non si fida dei granata e ne parla così: "Il Torino è una squadra forte individualmente, con molta fisicità, ma anche noi abbiamo giocatori che si sanno fare rispettare, soprattutto in mezzo al campo". Quella contro il Torino sarà, dopo la trasferta di Roma contro la Lazio, una sfida per testare le ambizioni dei sardi, che potrebbero iniziare a guardare anche a qualcosa in più di una semplice salvezza. Questo l'atteggiamento che chiede il tecnico ai suoi: "Ovviamente senza pensare al risultato: è stata comunque una partita giocata con l’approccio giusto. Siamo andati all’attacco della porta della Lazio, reagendo al gol subito e segnando la rete del pareggio, anche se purtroppo è stata annullata. Questa è la mentalità giusta, quella che voglio vedere anche a Torino",

Al termine della conferenza stampa, il tecnico ha diramato la lista dei convocati. Questo l’elenco completo dei 22 presenti: Rafael, Van der Wiel, Andreolli, Dessena, Cigarini, Giannetti, Joao Pedro, Miangue, Romagna, Faragò, Farias, Barella, Padoin, Ionita, Ceppitelli, Capuano, Sau, Crosta, Daga, Pavoletti, Gagliano, Ladinetti.