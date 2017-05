Genoa-Chievo, per ripartire - Genoa CFC Twitter

La sfida che domenica sarà di scena al Marassi, potrebbe presentarsi come un'ottima occasione di rilancio per due squadre che hanno compiuto una pregevole prima parte di stagione, salvo poi proseguire con un passo a dir poco claudicante. Stiamo parlando di Genoa e ChievoVerona, che si ritrovano quest'anno dopo lo scialbo 0-0 maturato al Bentegodi il 5 dicembre scorso.

Particolare della sfida d'andata: Valter Birsa spara alto il rigore dell' 1-0 | fonte: Gazzetta Giallorossa

I rossoblu allora erano addirittura a ridosso dell'Europa League, con l'ottava posizione in tasca, ma paradossalmente al momento non hanno ancora l'assoluta certezza di partecipare alla prossima edizione della Serie A. Una sola vittoria negli ultimi 5 mesi (contro l'Empoli per 0-2 al Castellani), e 5 sconfitte nelle ultime 6 per la formazione di Juric, suggellano un momento che definire drastico potrebbe risultare riduttivo, dato che il Genoa è in 16esima posizione a soli 6 punti dal Crotone terzultimo.

Stesso discorso per il Chievo di Maran, che però versa in condizioni di classifica ben diverse: 38 punti, salvezza in tasca, ma le ultime 5 battute a vuoto non lasciano presagire nulla di buono. La squadra si è spenta troppo presto, compromettendo una stagione ricca di spunti interessanti.

Arbitro e situazione disciplinare

L'arbitro che dirigerà Genoa – ChievoVerona sarà Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dai suoi assistenti Lorenzo Manganelli e Filippo Valeriani. Il quarto uomo sarà Damiano Di Iorio, mentre gli arbitri addizionali sono formati dalla coppia Michael Fabbri – Juan Luca Sacchi.

Pairetto ha portato discreta fortuna al Chievo, che nei cinque precendenti con l'arbitro torinese ha riportato 3 vittorie e 2 sconfitte.

Dovranno evitare di finire nella lista dei cattivi 5 giocatori, 3 sono i diffidati del Genoa, mentre 2 ne conta il ChievoVerona. Sconterannno il turno di squalifica invece Mauricio Pinilla ed il difensore Armando Izzo, entrambi giocatori del Grifone.

Lista dei diffidati:

Genoa: Diego Laxalt, Lucas Orban, Nicolas Burdisso.

ChievoVerona: Massimo Gobbi, Valter Birsa.