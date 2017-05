Maran sul suo Chievo: "Abbiamo trovato difficoltà con questo Palermo"

fonte immagine SportFace

Stadio Bentegodi, Sala Stampa - Il Chievo di Maran era già abbondantemente salvo, e con il pari di oggi stacca il Cagliari salendo in 12esima posizione, con 42 punti all'attivo. L'ultimo di questi è stato ottenuto oggi contro il Palermo di Bortoluzzi, che ha visto scivolar via le residue speranze di rimanere in Serie A, capitolando anche all'aritmetica.

I clivensi passano in vantaggio con il gol di Pellissier, e gestiscono la gara senza troppi patemi fino all'ultimo quarto d'ora finale, caratterizzato da un calo improvviso della formazione casalinga. Non è un calo mentale, ma, come spiega il tecnico Maran, ci sono state difficoltà tattiche: "Specialmente in queste partite, nelle quali incontriamo una squadra che chiude spazi e traiettorie, il mio Chievo va in difficoltà. Non abbiamo le caratteristiche di slancio nelle azioni, ci abbiamo provato con il palleggio ma non è bastato".

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico trentino aveva avvisato tutti al riguardo delle difficoltà sulle quali si sarebbe potuti incappare: "Sapevamo benissimo che questa sarebbe stata una partita difficile. Queste squadre non sono il nostro avversario naturale, bravi a trovare il vantaggio". Due belle parole anche sui giovani: "Mi auguro ci sia sempre più spazio per loro. Finire la stagione al meglio non significa privarsi dei giovani".