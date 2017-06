Chievo Verona: piace Iemmello, si cerca il colpo in difesa

Source photo: tuttomercatoweb.com

Un mese di vacanza per ricaricare le pile, ripartendo a luglio con la voglia di fare ancora bene in Serie A. E’ questo l’obiettivo del Chievo Verona del presidente Campedelli, intenzionato a costruire l’ennesima salvezza partendo dalle fondamenta, da una preparazione estiva attenta e seguita da Rolando Maran, che salvo inaspettati addii dovrebbe essere l’allenatore dei clivensi per il quarto anno consecutivo.

Il prossimo 4 luglio, infatti, riprenderanno gli allenamenti ufficiali dei gialloblu, con i consueti esercizi riabilitativi dopo le visite ed i test fisici. Così come sul campo, la società veronese sta attentamente seguendo anche il mercato, con il nuovo ds Romairone pronto a rinforzare ogni reparto, pensando nello specifico all’attacco. Le condizioni non perfette di Meggiorini, unite alla carta d’identità non più verde di Pellissier, costringeranno il Direttore Sportivo ad intervenire sul mercato, sondando il terreno per cercare una degna spalla a Inglese.

Reduce da un campionato davvero di spessore, il primo nome sulla lista dei giallobu sembra essere quello di Pietro Iemmello, reduce da un’ultima parte di stagione davvero positiva. Dopo l’inizio irto di difficoltà, infatti, l’ex bomber del Foggia ha trovato la propria dimensione, diventando un punto fondamentale dello scacchiere tattico di Di Francesco.

Con il rientro alla base di Diego Falcinelli, Iemmello vede aumentare la concorrenza in attacco, motivo in più che potrebbe convincerlo a sondare altre piste. Difficile, comunque, che il Sassuolo lo lasci partire facilmente, visto il mercato che ha Berardi e l’interesse della Roma per Greogoire Defrel, sondato in inverno ma ora mai così vicino ai giallorossi grazie all’imprimatur di Di Francesco al proseguimento della trattativa.

In ottica cessioni, bisognerà fare blocco per trattenere Castro, fortemente voluto dalla Lazio e particolarmente desiderato anche dal Torino. Cedere ad una buona cifra l'ex Catania, sarebbe l'occasione per avviare la rifondazione clivense, soprattutto in un pacchetto difensivo che nell'ultima stagione ha mostrato qualche segno di cedimento di troppo.