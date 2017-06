Chievo Verona: è fatta per Gaudino, in uscita Provedel

Source photo: blogcagliaricalcio1920.net

Il Chievo Verona piazza un colpo da...novantadue. E' ufficiale, infatti, l'ingaggio del classe '92 Gianluca Gaudino, talentuoso attaccante di proprietà del Bayern Monaco, pronto ad imporsi nella città di Romeo e Giulietta per tornare da protagonista in Baviera. Figlio d'arte, il padre Maurizio ha vinto la Bundesliga con lo Stoccarda nel 1992, Gaudino è un centrocampista centrale di prospettiva, che ha impressionato anche Guardiola durante i primi allenamenti tedeschi dell'ex Barcellona. Sotto la guida di Rolando Maran, il ragazzo potrà crescere, giocando sia in mediana che come trequartista.

In ottica cessioni, invece, possibile partente Provedel, con l'Empoli interessato a prelevare le prestazioni del portiere. Il ventitreenne clivense, nella scorsa stagione in evidenza con la maglia della Pro Vercelli, raggiungerebbe un club deciso a risalire subito in Serie A, giocandosi le proprie chance con una maglia importante. I clivensi, dal canto loro, sarebbero ben felici di far crescere ancora il ragazzo, preparando così il dopo-Sorrentino senza troppe pressioni.