Chievo Verona: si punta a svecchiare la rosa, il sogno si chiama Grassi

Source photo: vocedinapoli.it

Il Chievo Verona punta a svecchiare la rosa, puntellando decisamente la squadra in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista dei clivensi è quello di Alberto Grassi, reduce da una buona parentesi con la casacca dell'Atalanta dopo il brutto infortunio che lo aveva visto protagonista appena approdato alla corte del Napoli. Pagato dai partenopei 9 milioni circa, Grassi è tenuto in grande considerazione da Sarri e De Laurentiis, ben felici di mandare in prestito il ragazzo per farlo crescere. Il Chievo è dunque in pole, con Rolando Maran ben felice di dare freschezza e talento al proprio centrocampo.

E' da poco ufficiale, poi, l'ingaggio di Daniele Grieco, centrale di difesa classe 2000 di cui si dice un gran bene. Prelevato dal Cesena, il giovane difensore è il quarto "bianconero" a raggiungere Verona, a conferma di un'asse di mercato particolarmente intenso con il cavalluccio bianconero. Tolto dal mercato, poi, Massimo Gobbi, esperto terzino che continuerà a dare il proprio contributo alla causa clivense. Una conferma importante, per una società in costante rinnovamento che in questa sessione estiva cercherà sicuramente di abbassare l'età media, puntando dunque su pochi atleti esperti, incaricati di fare da chioccia per i nuovi arrivati.

Manca davvero poco, infine, per l'approdo nella città di Romeo e Giulietta per Moustapha Seck, terzino classe '96 di proprietà della Roma. Secondo quanto riportato da radiogoal24.it, infatti, il terzino dovrebbe firmare un biennale con i clivensi, pronti a far crescere il ragazzo assicurandosene le prestazioni per due stagioni. Una trattativa favorevole anche per i giallorossi, che farebbero così saggiare la Serie A al loro promettente terzino.