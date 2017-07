Chievo-Juniores Trentino 9-0: ok la prima amichevole, quasi fatta per Pucciarelli

Sergio Pellissier festeggia il suo 100esimo goal con la maglia del Chievo Verona / LaPresse

Scontata ed ampia vittoria quella ottenuta dal Chievo Verona di Rolando Maran nell'amichevole di apertura della stagione 2017/2018, 9 reti rifilate alla rappresentativa Juniores del Trentino. Bene tutti i giocatori, soprattutto il capitano dei veneti Sergio Pellissier che in 22 minuti ha messo a segno una tripletta e Inglese che ha firmato una rete nel primo tempo. Il Chievo Verona è sceso in campo con un 4-2-3-1, modulo che ha accompagnato i clivensi per tutta la stagione e una formazione che ha visto Sorrentino tra i pali, la linea difensiva composta da Cacciatore, Gamberini, Cesar e Gobbi, un centrocampo a tre con Rigoni, Radovanovic e Bastien, con Birsa ad agire dietro gli attaccanti, inizialmente Pellissier e Inglese. Nel primo tempo, Maran ha fatto entrare Leris al posto del capitano gialloblu e nella seconda parte di gara ha cambiato tutta la squadra, lasciando il solito schieramento tattico. Una formazione B che si è comportata bene in gara e ha visto risposte positive dai giovani: Leris, Vignato, Kiyine e Rodriguez, che ha segnato due goal, hanno portato il risultato finale a quello di 9-0. Il Chievo sarà impegnato nuovamente mercoledì 12 alle 17:30, quando dovrà affrontare la Top 22 Dilettanti veronesi.

Dopo la buona prestazione in amichevole, il Chievo Verona guarda al mercato. Duello con Sampdoria e Udinese per il giovane centravanti della nazionale under 21 e dell'Ascoli Andrea Favilli. Il giocatore fa gola al Chievo che non vuole cambiare più di tanto la squadra che l'anno scorso ha raggiunto l'obbiettivo salvezza. Un salto nella massima serie sarebbe perfetto per l'attaccante classe '97, non solo per giocare ad alti livelli ma anche per rientrare nel giro della Juventus.

Sembra quasi fatta per l'attaccante dell'Empoli Manuel Pucciarelli. La punta italiana, in uscita dal club azzurro, ha raggiunto l'accordo con il Chievo mentre tra le due società bisogna ancora intuire i dettagli della trattativa. Si parla di un passaggio in gialloblu con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto al termine del periodo e all'Empoli dovrebbe andare una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro.