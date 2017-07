Chievo Verona - Romairone: "Grassi ci piace, nessun contatto per Rafael"

Source photo: mediagol.it

Giancarlo Romairone fa il punto sul mercato del suo Chievo Verona. Intervistato da Radio Crc, il ds clivense ha parlato di numerosi argomenti, partendo dall'interesse societario verso Alberto Grassi, talentuoso centrocampista di proprietà del Napoli: "In questo momento c’è in corso uno scambio di informazioni per Alberto Grassi. E' un profilo interessante per età e caratteristiche tecniche, ma in questo momento non c’è alcuna trattativa perché la nostra rosa è numericamente a posto".

Importanti, poi, le parole sul giovane portiere Rafael: "Lo cercai quando ero al Carpi, al momento la porta del Chievo è a posto e quindi non c’è nulla in ballo per il brasiliano". Una chiusura apparentemente ufficiale ma che lascia comunque uno spiraglio, come insegnatoci dal calciomercato, sempre imprevedibile fino alla sua chiusura ufficiale. Ciò che è certo, comunque, è che Romairone sta seriamente sondando il mercato, cercando gioielli utili per svecchiare la rosa e per rinforzare il suo Chievo Verona. Grassi sarebbe uno di questi, anche se per i veronesi si prospetta un eventuale duello con il Crotone, ammesso che il Napoli scelga di cedere ancora in prestito la mezz'ala.