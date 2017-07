UFFICIALE: Chievo, preso Pawel Jaroszynski

Dopo aver già acquistato Daprelà, Rigione, Gaudino, Garritano, Rodriguez e Pucciarelli, il Chievo continua a puntellare la propria rosa ed oggi la dirigenza clivense ha piazzato un altro colpo di mercato. I gialloblù hanno ingaggiato Pawel Jaroszynski, difensore mancino di 22 anni, polacco, prelevato dal Klub Sportowy Cracovia.

Si parlava già da giorni di questo possibile innesto in squadra per Rolando Maran, ora lo sbarco del difensore in Italia è finalmente diventato ufficiale. A rendere pubblica la notizia è stato il sito del club gialloblù con il seguente comunicato: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KS Cracovia le prestazioni sportive del difensore Pawel Jaroszynski, che ha firmato un contratto quadriennale". Vestirà la casacca numero 2.

Jaroszynski ha partecipato al recente campionato europeo under 21, disputando la manifestazione con la sua Polonia. La sua nazionale non ha ben figurato, questo comunque non gli ha evitato di compiere il gran salto in Serie A, torneo certamente più affascinante dell'Ekstraklasa, il massimo campionato di calcio polacco.

Il neo acquisto clivense agisce sull'out mancino, e ben si sposa nella difesa a quattro, classica, praticata con notevoli risultati dal tecnico Maran. Andrà a rappresentare una valida alternativa a Massimo Gobbi, titolare storico della fascia sinistra del Chievo Verona, non più giovanissimo, in quanto ad ottobre compirà 37 anni.

In mattinata il Chievo ha inoltre concluso altre due operazione di calciomercato, ma questa volta in uscita, ed a diffonderne la notizia ci ha pensato sempre il sito ufficiale del club: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto in prestito fino al 30/06/2018 con diritto di riscatto al Carpi FC 1909 le prestazioni sportive del difensore Matteo Solini, nato a Bussolengo il 9/03/1993 e la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del contratto economico che legava il calciatore Dejan Lazarevic al ChievoVerona fino al 30/06/2018".